;

Con Colo Colo y Coquimbo postergados: ANFP revela programación de las próximas fechas de la Liga de Primera

El ente rector del fútbol chileno dio a conocer los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 8 y 9.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

La ANFP dio a conocer la programación oficial de las fechas 8 y 9 de la Liga de Primera 2026, que retomará su acción una vez finalizada la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Universidad Católica y Palestino serán los equipos encargados de darle el puntapié inicial a la octava jornada del torneo, cuando se enfrenten el jueves 2 de abril a las 18:00 horas en el Claro Arena.

Revisa también:

ADN

El partido se jugará cinco días antes de sus estrenos en la Copa Libertadores y Sudamericana, donde los cruzados recibirán a Boca Juniors (martes 7) y los árabes deberán visitar a Deportivo Riestra (miércoles 8).

También por la fecha 8, el duelo entre Deportes Concepción y Colo Colo quedó fijado para el domingo 5 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa. Ese mismo día, la U de Chile recibirá a La Serena desde las 18:00 horas en el Nacional.

La fecha 9, en tanto, arrancará con el partido entre O’Higgins y Huachipato, programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en El Teniente.

Eso sí, la novena jornada tendrá una particularidad: Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán recién el domingo 3 de mayo, casi un mes después del resto de los equipos, debido al calendario del cuadro pirata en Copa Libertadores.

Revisa la programación completa de las fechas 8 y 9 de la Liga de Primera 2026

Fecha 8

Jueves 2 de abril

  • Universidad Católica vs. Palestino | 18:00 hrs | Claro Arena

Viernes 3 de abril

  • Coquimbo Unido vs. Cobresal | 17:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
  • O’Higgins vs Audax Italiano | 20:00 hrs | Estadio Codelco El Teniente

Sábado 4 de abril

  • Deportes Limache vs. Unión La Calera | 17:30 hrs | Municipal Lucio Fariña Fernández
  • Everton vs. Ñublense | 20:00 hrs | Sausalito

Domingo 5 de abril

  • Deportes Concepción vs. Colo Colo | 15:30 hrs | Ester Roa Rebolledo
  • Universidad de Chile – Deportes La Serena | 18:00 hrs | Estadio Nacional

Lunes 6 de abril

  • Huachipato vs. Universidad de Concepción | 20:00 hrs | Estadio Huachipato

Fecha 9

Viernes 10 de abril

  • O’Higgins vs Huachipato | 20:00 hrs | Estadio Codelco El Teniente

Sábado 11 de abril

  • Deportes La Serena vs. Everton | 15:00 hrs | Estadio La Portada
  • Audax Italiano – Universidad Católica | 17:30 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida
  • Palestino vs. Deportes Limache | 20:00 hrs | Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 12 de abril

  • Ñublense vs. Universidad de Chile | 17:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
  • Universidad de Concepción vs. Cobresal | 20:00 hrs | Ester Roa Rebolledo

Lunes 13 de abril

  • Unión La Calera vs. Deportes Concepción | 20:00 hrs | Estadio Nicolás Chahuán

Domingo 3 de mayo

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido | 17:30 hrs | Estadio Monumental

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad