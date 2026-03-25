Con Colo Colo y Coquimbo postergados: ANFP revela programación de las próximas fechas de la Liga de Primera

La ANFP dio a conocer la programación oficial de las fechas 8 y 9 de la Liga de Primera 2026, que retomará su acción una vez finalizada la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Universidad Católica y Palestino serán los equipos encargados de darle el puntapié inicial a la octava jornada del torneo, cuando se enfrenten el jueves 2 de abril a las 18:00 horas en el Claro Arena.

El partido se jugará cinco días antes de sus estrenos en la Copa Libertadores y Sudamericana, donde los cruzados recibirán a Boca Juniors (martes 7) y los árabes deberán visitar a Deportivo Riestra (miércoles 8).

También por la fecha 8, el duelo entre Deportes Concepción y Colo Colo quedó fijado para el domingo 5 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa. Ese mismo día, la U de Chile recibirá a La Serena desde las 18:00 horas en el Nacional.

La fecha 9, en tanto, arrancará con el partido entre O’Higgins y Huachipato, programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en El Teniente.

Eso sí, la novena jornada tendrá una particularidad: Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán recién el domingo 3 de mayo, casi un mes después del resto de los equipos, debido al calendario del cuadro pirata en Copa Libertadores.

Revisa la programación completa de las fechas 8 y 9 de la Liga de Primera 2026

Fecha 8

Jueves 2 de abril

Universidad Católica vs. Palestino | 18:00 hrs | Claro Arena

Viernes 3 de abril

Coquimbo Unido vs. Cobresal | 17:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

O’Higgins vs Audax Italiano | 20:00 hrs | Estadio Codelco El Teniente

Sábado 4 de abril

Deportes Limache vs. Unión La Calera | 17:30 hrs | Municipal Lucio Fariña Fernández

Everton vs. Ñublense | 20:00 hrs | Sausalito

Domingo 5 de abril

Deportes Concepción vs. Colo Colo | 15:30 hrs | Ester Roa Rebolledo

Universidad de Chile – Deportes La Serena | 18:00 hrs | Estadio Nacional

Lunes 6 de abril

Huachipato vs. Universidad de Concepción | 20:00 hrs | Estadio Huachipato

Fecha 9

Viernes 10 de abril

O’Higgins vs Huachipato | 20:00 hrs | Estadio Codelco El Teniente

Sábado 11 de abril

Deportes La Serena vs. Everton | 15:00 hrs | Estadio La Portada

15:00 hrs | Estadio La Portada Audax Italiano – Universidad Católica | 17:30 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida

Palestino vs. Deportes Limache | 20:00 hrs | Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 12 de abril

Ñublense vs. Universidad de Chile | 17:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

Universidad de Concepción vs. Cobresal | 20:00 hrs | Ester Roa Rebolledo

Lunes 13 de abril

Unión La Calera vs. Deportes Concepción | 20:00 hrs | Estadio Nicolás Chahuán

Domingo 3 de mayo