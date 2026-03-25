Dos nuevos seleccionados vuelven a complicar a la U: Gago tendrá 10 bajas para enfrentar a Audax Italiano

El debut de Fernando Gago en el banca de la Universidad de Chile no fue para nada positivo salvo algunos tramos del primer tiempo, pero que no pudieron sostener tras la apertura de la cuenta de Unión La Calera, que finalmente terminó siendo definitiva en el Estadio Nacional.

Además de los pocos días que tuvo de trabajo el entrenador argentino, se le sumó otra condicionante que no le permitió trabajar el equipo con normalidad: las bajas por lesión y de seleccionados.

Javier Altamirano, Fabián Hormazábal en la selección chilena, y Lucas Romero con el combinado paraguayo; más los lesionados Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Diego Vargas son las ausencias del técnico trasandino, a la que ahora también se le suman la de dos protagonistas en la derrota frente a los “cementeros”.

Se trata de los juveniles Jhon Cortés y Elías Rojas, que no podrán estar presentes ante Audax Italiano el próximo martes 31 de marzo, ya que están convocados con La Roja Sub 20 en esta fecha FIFA.

Los dos canteranos acaban de debutar esta temporada y tuvieron minutos importantes ante Unión La Calera, pero ahora se ponen a disposición de la selección chilena, que disputará dos partidos amistoso ante Perú.