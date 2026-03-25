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Tras confirmar su relación: revelan el lujoso regalo que Jorge Valdivia le dio a su nueva pareja para su cumpleaños

El exfutbolista le habría regalado a Priscila “Titi” Armenakis un ramo de flores y otro obsequio que no pasó desapercibido.

Sebastián Escares

Tras confirmar su relación: revelan el lujoso regalo que Jorge Valdivia le dio a su nueva pareja para su cumpleaños

Hace un par de semanas se supo que Jorge Valdivia le dio una nueva oportunidad al amor. Esto, luego de que se confirmó su relación con la periodista y empresaria Priscila “Titi” Armenakis.

Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos”, reveló la periodista de espectáculo, Cecilia Gutiérrez.

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Hace un par de días, el “Mago” compartió una tierna fotografía en sus redes sociales por el cumpleaños de su nueva pareja.

En la imagen, se observa al exfutbolista junto a la empresaria con un gran ramo de flores las cuales, presuntamente, se las habría obsequiado Valdivia. No obstante, hubo otro regalo que le dio a Armenakis y que no pasó desapercibido.

El lujoso regalo de Jorge Valdivia

En el podcast Bombastic, Cecilia Gutiérrez reveló que “ellos celebraron el cumpleaños de la Titi en la casa del Mago. Le regaló un punto de luz Tiffany”.

Tras ello, la comunicadora manifestó que la marca de joyas es una de las favoritas de la exesposa de Valdivia. “A la Daniela (Aránguiz) le gusta mucho Tiffany también”, apuntó.

Si bien no revelaron el monto que cuesta la joya que el exfutbolista le regaló a la periodista, un punto de luz tradicional parte desde $1.5 millones, aproximadamente.

Por su parte, el periodista Manu González señalo que Daniela Aránguiz “está contenta. Dice que le parece muy bien, que ya han pasado cuatro años (desde la separación) y, obviamente, si Jorge ha encontrado una persona que le quiere, que le cuida y que se entiendan, pues está muy bien".

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