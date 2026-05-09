Anticiclón llega Chile: bajan las temperaturas y en estas regiones se esperan lluvias

El avance de un nuevo anticiclón comenzará a marcar las condiciones meteorológicas en gran parte de Chile durante los próximos días, dejando un escenario dominado por bajas temperaturas, escasas precipitaciones y cielos variables en distintas regiones del país.

Según Meteored, y de acuerdo con las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo (ECMWF), el sistema de altas presiones reforzadas actuará como un bloqueo atmosférico que impedirá el ingreso de sistemas frontales importantes al territorio continental, favoreciendo además el desplazamiento de aire frío desde el extremo sur hacia la zona central y parte del norte.

Durante el inicio de la semana, el norte y sectores del centro del país registrarán temperaturas relativamente cálidas para la época, impulsadas por una vaguada costera. En algunas localidades las máximas podrían superar los 25 °C. Sin embargo, el panorama cambiará desde mediados de semana.

Según las proyecciones meteorológicas, desde el miércoles el ambiente comenzará a sentirse más frío, especialmente en la zona sur, donde las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los 5 °C.

Lluvias seguirán lejos de gran parte del país

Los modelos climáticos indican además que las precipitaciones continuarán bajo los niveles normales para esta época del año en gran parte del territorio nacional. El bloqueo generado por el anticiclón limitaría las lluvias significativas principalmente a sectores ubicados al sur de Tierra del Fuego.

En la zona central, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas y, en caso de presentarse, corresponderían solo a lloviznas aisladas en sectores costeros, cordillera de la costa y algunos puntos del valle central.

El déficit de lluvias se dejaría sentir con mayor intensidad en el sur del país, donde habitualmente mayo concentra sistemas frontales más frecuentes. Mientras tanto, en la Patagonia persistirá la influencia de masas de aire frío provenientes de sectores subpolares, lo que provocaría mayor probabilidad de precipitaciones relevantes.

En el norte, en tanto, las lluvias seguirán ausentes. La vaguada costera favorecerá jornadas nubosas y eventuales lloviznas débiles en algunos tramos del litoral durante la próxima semana.

Las condiciones meteorológicas también podrían favorecer mañanas más frías y presencia de nieblas o nubosidad baja en varias ciudades de la zona centro-sur.