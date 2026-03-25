“Nunca tuve sequía” y “las chicas se entregaban”: Admite su adicción al sexo y revela cómo logró criar 25 hijos

En una de sus entrevistas más recientes, el cantante argentino Antonio Ríos se abrió por completo y ahondó en el aspecto que más llama la atención, más allá de su carrera en el escenario: su vida privada y, en particular, su largo historial con las mujeres.

En el programa Nunca me faltes, el artista hizo un recuento de sus hijos. Ahí señaló que tiene 22 biológicos y tres “del corazón”, que es como él llama a aquellos de parejas previas de las madres. “Me hice cargo de todos. Como decía mi mamá: si te gusta la vaca, tenés que aceptar el ternero”, dijo.

“Se llevan bien. Al ser tantos, no los veo juntos seguido, pero mantengo contacto con ellos. La más grande tiene cincuenta años y la más chica veintitrés”, detalló.

En total, Ríos se vinculó con cinco mujeres diferentes para armar su gigantesca familia. Hasta los 40 años solo tenía cuatro descendientes; según él, la fama fue gravitante y “las chicas se entregaban”.

Ser papá fue una tarea compleja en su caso. “Gracias a Dios, nunca les faltó nada. Siempre di todo lo posible”, mencionó en el diálogo.

Poco después añadió: “Intenté estar presente, pero a veces era difícil por el trabajo y la exposición. Cuando mi primera esposa enfermó, hasta el hospital se llenaba de gente pidiéndome fotos. Fue duro, pero traté de estar para ellos”.

En cierto punto llegó a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo. “En parte lo sabían y en parte se hacían las que no. Dormía en distintas casas, un día en cada lado. Hay que saberla llevar”, sostuvo la voz de Amigo mío.

Al final optó por la vasectomía, por petición de sus mismos hijos. “Nunca tuve sequía”, admitió. Hoy, tiene la fábrica cerrada.

Cuando le preguntaron qué es aquello que no le puede faltar en la vida, remató: “La música, por encima de todo. Aunque las mujeres son importantes, la música es lo que más me ha sostenido”.