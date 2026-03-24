Alza de la bencina en Chile: ¿Por qué y cuándo subiría el precio de los alimentos? Expertos responden

Esta semana el Gobierno confirmó un ajuste histórico en el precio de los combustibles que comenzará a regir a partir de este jueves 26 de marzo en todo el país.

La medida responde a la fuerte presión internacional sobre el valor del crudo, impulsada por los recientes conflictos en Medio Oriente.

De acuerdo a las proyecciones oficiales, el incremento será de $370 por litro para la gasolina de 93 octanos, mientras que el diésel anotará un alza de $580 por litro. Ante esto, el Ejecutivo anunció medida de mitigación.

Eso sí, los automovilistas no serán los únicos afectados, ya que también existiría un impacto en el valor de los alimentos.

Tras alza de bencina: ¿Por qué debería subir el precio de los alimentos en Chile?

“Los alimentos son sensibles al precio de los combustibles porque requieren una logística de distribución más alta que otros bienes que se producen más cerca de las ciudades”, explica a ADN.cl Emilio Venegas, socio líder de Advisory en BDO Chile. En simple, el transporte pesa en el precio final de un producto, significando entre 5% y 10% de este.

“Imagínense, la carne se produce en el sur o se tiene que importar de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Son lugares en donde el precio de un combustible es un costo importante en el costo final del producto", plantea el experto.

En cifras, casi el 90% de la carga de los alimentos del país se mueve por carretera con camiones que usan petróleo. A la par, la maquinaria del sector agrícola usa diésel para operar.

“Este aumento en los costos de producción y flete se traspasará inevitablemente al precio final de frutas, verduras, abarrotes y bienes”, sostuvo esta semana Jorge Hermann, director de Hermann Consultores.

¿Y cuándo se podrían ver las primeras alzas en la comida? “Es relativamente rápido, sobre todo en los perecibles, ya que la producción y el consumo son en un tiempo muy corto. Podría ser casi instantánea“, dice Venegas.

“En relación a los no perecibles, estos tienen procesos de bodegaje, por lo cual podría ser algo más largo el proceso de traspaso al público de las alzas, pero siempre manda el precio de mercado”, concluye.