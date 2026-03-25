En una imagen que parece desafiar los límites entre la realidad institucional y la ciencia ficción, los pasillos de la Casa Blanca fueron testigos de un hito tecnológico sin precedentes.

La primera dama, Melania Trump, encabezó la apertura de la cumbre global Fostering the Future Together y llegó caminando junto a un invitado inusual.

Se trata del Figure 03, un avanzado robot humanoide de fabricación estadounidense impulsado por inteligencia artificial.

Lejos de ser un simple despliegue de excentricidad, la presencia de la máquina marcó el pulso de un encuentro de alto nivel que busca integrar la tecnología de vanguardia en el núcleo de la educación infantil.

Con la participación de delegaciones de 45 países y la cúpula de la industria tecnológica (incluyendo a firmas de la talla de OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Adobe, Palantir y Zoom), el evento se posiciona como el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para estandarizar el uso de la IA en las aulas a nivel mundial.

En ese escenairo, Figure 03 demostró sus capacidades lingüísticas al saludar a los asistentes en diversos idiomas, subrayando la naturaleza internacional del foro.

Con un toque de humor que suavizó la solemnidad del encuentro, Melania se refirió al autómata como su “primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

Este gesto simbólico precede a una agenda de trabajo técnica y política. La administración actual busca que la inteligencia artificial deje de ser una promesa de laboratorio para convertirse en un motor educativo.

Presencia en las aulas: ¿Sustitución o complemento?

La secretaria de Educación, Linda McMahon, fue enfática durante las sesiones al señalar que la transición hacia lo digital debe ser “responsable” y siempre actuar como un soporte para el profesorado, no como un reemplazo.

En la misma línea, Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, confirmó que los esfuerzos gubernamentales están volcados hoy en expandir la IA a los niveles de educación primaria y secundaria, con un foco crítico en el entrenamiento de los docentes.

Sin embargo, el optimismo tecnológico se topa con la cautela de sectores pedagógicos. La Asociación Nacional de Educación (NEA) ha advertido que cualquier implementación masiva debe estar respaldada por pruebas de eficiencia real, evitando que el entusiasmo nuble el juicio sobre la calidad educativa.