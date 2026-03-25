“Queremos un estadio para 60 mil personas, tenemos la hinchada para eso”
Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó los avances en torno al proyecto de modernización del estadio de Colo Colo.
Este miércoles, en Blanco y Negro se vivirá una nueva reunión de directorio y uno de los temas a tratar tiene que ver con el proyecto de modernización del estadio de Colo Colo.
Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, anticipó esta reunión y se mostró convencido de que el club albo podrá concretar el proyecto del estadio.
“El último año creo que hemos llevado adelante un proceso muy integrado, donde han participado los distintos estamentos de la institución. Hemos tenido avances importantes también con varias empresas importantes del mundo que se dedican a este tema, así que espero que sigamos avanzando en esa línea”, señaló el mandamás del “Cacique”.
“El mensaje a los colocolinos es que estamos trabajando en forma silenciosa, en forma profesional, así que estamos avanzando con calma, pero a paso seguro”, agregó.
Además, Mosa dejó claro que el foco del proyecto es contar con un estadio con mayor capacidad de la que tiene actualmente el Monumental. “Ese es el foco que nosotros tenemos. Queremos un estadio para 60 mil personas porque creemos que tenemos la hinchada para eso y también tenemos la capacidad para poder construir un estadio de esa magnitud”, sostuvo.
Por último, el timonel de Blanco y Negro reconoció que la inversión para llevar a cabo el proyecto rondaría cerca de los 100 millones de dólares. “Los montos andan por ahí, incluso un poco más”, concluyó.
