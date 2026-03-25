“Queremos un estadio para 60 mil personas, tenemos la hinchada para eso”

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó los avances en torno al proyecto de modernización del estadio de Colo Colo.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

“Queremos un estadio para 60 mil personas, tenemos la hinchada para eso”

Este miércoles, en Blanco y Negro se vivirá una nueva reunión de directorio y uno de los temas a tratar tiene que ver con el proyecto de modernización del estadio de Colo Colo.

Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, anticipó esta reunión y se mostró convencido de que el club albo podrá concretar el proyecto del estadio.

“El último año creo que hemos llevado adelante un proceso muy integrado, donde han participado los distintos estamentos de la institución. Hemos tenido avances importantes también con varias empresas importantes del mundo que se dedican a este tema, así que espero que sigamos avanzando en esa línea”, señaló el mandamás del “Cacique”.

Revisa también:

“El mensaje a los colocolinos es que estamos trabajando en forma silenciosa, en forma profesional, así que estamos avanzando con calma, pero a paso seguro”, agregó.

Además, Mosa dejó claro que el foco del proyecto es contar con un estadio con mayor capacidad de la que tiene actualmente el Monumental. “Ese es el foco que nosotros tenemos. Queremos un estadio para 60 mil personas porque creemos que tenemos la hinchada para eso y también tenemos la capacidad para poder construir un estadio de esa magnitud”, sostuvo.

Por último, el timonel de Blanco y Negro reconoció que la inversión para llevar a cabo el proyecto rondaría cerca de los 100 millones de dólares. “Los montos andan por ahí, incluso un poco más”, concluyó.

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

