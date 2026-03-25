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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla tres duelos de la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de marzo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de marzo, y quién transmite? / CRISTIAN CACERES / UNO NOTICIAS

Hoy, miércoles 25 de marzo, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentos son parte de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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La programación del fútbol chileno hoy 25 de marzo comenzará a las 18:00 horas, con dos partidos en simultáneo. Uno será en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense se medirá ante Universidad Católica. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión en las plataformas digitales de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El otro encuentro se desarrollará en Talcahuano, con Huachipato enfrentándose a Coquimbo Unido, encuentro que dispondrá del arbitraje de Reiniero Alvarado y transmisión de TNT Sports.

Luego, a contar de las 20:30 horas, Audax Italiano recibirá a Deportes La Serena en el Bicentenario de La Florida, duelo que tendrá como árbitro a Rodrigo Farías y que será transmisión de TNT Sports Premium.

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