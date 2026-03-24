La selección chilena se alista para una nueva serie de compromisos amistosos internacionales para esta fecha FIFA de marzo y la reciente publicación de la nómina de jugadores para estos encuentros generó debate, especialmente por la ausencia de figuras emblemáticas en el equipo nacional.

Durante su participación en un programa de Juega En Línea, el histórico goleador Esteban Paredes analizó la exclusión de Alexis Sánchez de la convocatoria. El “Tanque” planteó la posibilidad de que el delantero haya conversado previamente con el cuerpo técnico, sugiriendo que, en esta etapa, “no sé si tendrá tantas ganas” de participar en este tipo de compromisos.

Respecto a las capacidades actuales del tocopillano, el exdelantero fue enfático en señalar que “para mí, Alexis siempre tiene que estar en la selección. Él puede venir de más atrás. Hoy día a lo mejor no tiene la velocidad de antes, pero la técnica, la visión de juego que tiene no es igualada por los jóvenes que llamó Córdova”, sentenció el histórico goleador del “Cacique”.

Finalmente, el ex capitán de Colo Colo aclaró que sus palabras se basan en una apreciación personal, aprovechando para lanzar una crítica a la organización de estos duelos. Para el hoy técnico de Santiago Morning, estos partidos amistosos “no son tan gratificantes, yo creo que no te suma mucho” de cara a la competencia real.