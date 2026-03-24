;

VIDEO. “Alexis siempre tiene que estar en la selección. La técnica y visión de juego que tiene no es igualada por los jóvenes que llamó Córdova”

Esteban Paredes hizo una crítica sobre la última nómina y apuntó a la continuidad del “tocopillano” en La Roja.

Damián Riquelme

Agencia Uno

Agencia Uno

La selección chilena se alista para una nueva serie de compromisos amistosos internacionales para esta fecha FIFA de marzo y la reciente publicación de la nómina de jugadores para estos encuentros generó debate, especialmente por la ausencia de figuras emblemáticas en el equipo nacional.

Durante su participación en un programa de Juega En Línea, el histórico goleador Esteban Paredes analizó la exclusión de Alexis Sánchez de la convocatoria. El “Tanque” planteó la posibilidad de que el delantero haya conversado previamente con el cuerpo técnico, sugiriendo que, en esta etapa, “no sé si tendrá tantas ganas” de participar en este tipo de compromisos.

Revisa también:

ADN

Respecto a las capacidades actuales del tocopillano, el exdelantero fue enfático en señalar que “para mí, Alexis siempre tiene que estar en la selección. Él puede venir de más atrás. Hoy día a lo mejor no tiene la velocidad de antes, pero la técnica, la visión de juego que tiene no es igualada por los jóvenes que llamó Córdova”, sentenció el histórico goleador del “Cacique”.

Finalmente, el ex capitán de Colo Colo aclaró que sus palabras se basan en una apreciación personal, aprovechando para lanzar una crítica a la organización de estos duelos. Para el hoy técnico de Santiago Morning, estos partidos amistosos “no son tan gratificantes, yo creo que no te suma mucho” de cara a la competencia real.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad