El primer cara a cara de Gago con los hinchas azules y la pesadilla de Lucero: el lado B de la caída de la U ante La Calera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este martes, Universidad de Chile no pudo ganar en el estreno de Fernando Gago en la banca del club, en el marco de la Copa de la Liga.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos lo que no se vió por TV en la caída contra Unión La Calera.

El primer cara a cara de Gago con los hinchas azules

El entrenador argentino apareció en la cancha varios minutos antes del inicio del partido. Antes de tomar su lugar en la banca, saludó a los hinchas ubicados en la Marquesina y fue recibido con aplausos, mientras una decena de camarógrafos capturaba cada gesto del DT

Gago marca su carácter desde el primer minuto

Al iniciar el partido, “Pintita” se dirigió al borde de la cancha para repartir instrucciones a sus jugadores. Los primeros aplausos del DT fueron para Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero, quienes probaron suerte con tiros de media distancia, controlados sin problemas por el arquero Nicolás Avellaneda.

A diferencia de su antecesor, Francisco Meneghini, Gago dejó claro su carácter: aplaudió cada jugada de peligro, repartió instrucciones de manera constante y reclamó decisiones al borde del campo. Desde el pitazo inicial, su energía se hizo sentir.

La pesadilla de Lucero

A los 8 minutos, Juan Martín Lucero debió abandonar el campo por molestias físicas. En su lugar ingresó el juvenil Elías Rojas, mientras el delantero argentino recibía una palmada de aliento de Gago y se dirigía lentamente al banco de suplentes.

La reacción de los hinchas fue lapidaria: pifias e insultos acompañaron al “Gato” hasta la banca. La presión fue tal que Lucero no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al llegar al banco.

La Calera dio el primer y único golpe

A los 26 minutos, en una gran jugada colectiva, Kevin Méndez irrumpió en el área de la U y asistió a Bayron Oyarzo, quien definió sin marca para abrir el marcador a favor de la visita.

El gol no quebró el ánimo de Gago: aplaudió y animó a sus jugadores, instándolos a levantar la cabeza y mantener la calma. Sin embargo, los intentos azules en el segundo tiempo fueron insuficientes para superar la defensa rival, dejando un amargo debut para el técnico argentino en Ñuñoa.

Las bengalas no faltaron

A pesar de la sanción del Tribunal de Disciplina por el uso de fuegos artificiales en el duelo ante Deportes Limache, hinchas azules encendieron una bengala en la Galería Sur sobre el final del partido. El artefacto estuvo activo apenas unos segundos antes de ser apagado, cerrando una decepcionante jornada en el Nacional.