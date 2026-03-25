Parisi califica el alza en los combustibles como una “torpeza” y hace un llamado a Kast para “bajarle el sueldo a todos sus funcionarios”

Las decisiones y medidas del Gobierno de José Antonio Kast hay desencadenado en tensiones políticas y económicas que generan reacción en la ciudadanía.

Una de las figuras políticas que se ha mostrado crítica ante la administración es Franco Parisi, quien recientemente conversó con CNN Chile Radio y expresó críticas y manifestó su punto de vista.

El excandidato presidencial puso foco en el alza del valor de los combustibles y la política de austeridad del Ejecutivo, la cual calificó como un golpe directo al sustento de los hogares chilenos.

Respecto al primer punto, sostiene que “traspasar esta ‘emergencia’, ocupando las palabras del Presidente Kast, es una torpeza, porque está dañando a la clase media y clase media emergente”.

“Traspasar esta alza de casi $600 pesos en el litro del petróleo y de $380 en la gasolina es, a mi juicio, un apresuramiento que va a tener costos muy altos para la economía y para la clase media chilena”, enfatizó.

Respecto al discurso que han instalado en La Moneda, justificando sus acciones en un supuesto desfinanciamiento y déficit fiscal, el líder del Partido de la Gente sostiene que la administración anterior dejó “un desastre económico”.

De todas formas, aclaró que no hay una situación de “quiebra”, haciendo hincapié en que “quien hizo ese comunicado debería estar fuera del Gobierno (...) lo que hizo ese personaje fue un tremendo daño e irresponsabilidad”.

“Sí, Chile está endeudado, hay un problema fiscal, pero se tiene que solucionar”, reafirma, pero apela a que los reajustes y el “apretarse el cinturón” no puede ser solamente para la clase media.

Así,instó al mandatario a que el ajuste fiscal también influya en la cúpula del poder. Propone medidas drásticas, principalmente en cuanto al salario de los políticos.

“El líder del país debe hacer el gesto de bajarle el sueldo a todos sus funcionarios y que nadie gane más de 5 millones de pesos. No puede ser que el cabro que maneja el Uber pague los costos de la crisis, pero las autoridades sigan con sueldos (...) hay un abuso del poderoso".

Autonomía legislativa y el factor Bachelet

En el plano netamente político, Franco Parisi reafirmó que la bancada del PDG no se alineará por defecto con el oficialismo ni con la oposición tradicional.

“A nosotros nos interesa la gente, no la discusión de la elite entre izquierda y derecha. No estamos por revanchismos ni ‘fachos’ ni ‘comunachos’“, afirmó.

Al ser consultado por la decisión del Gobierno de no respaldar la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, sugirió que el Presidente cedió ante las facciones más duras de su coalición.

Y si bien no cuestionó la capacidad de la expresidenta, fue claro en que el Estado no debe comprometer fondos para campañas personales: “Nosotros habríamos decidido apoyarla, pero que todo el financiamiento lo levantara la misma candidata (...) no veo lo bueno de decirle que no".

Finalmente, el vocero del PDG hizo un llamado al gabinete para abandonar la rigidez y buscar consensos en el Congreso, advirtiendo que la presión económica sobre la clase media podría escalar hacia tensiones sociales si no existe una apertura real al diálogo.