La polémica por el uso del concepto “Estado en quiebra” en redes sociales del Ejecutivo sigue escalando y ahora suma una nueva arista política: una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En concreto, la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, anunció que impulsará esta acción contra la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, con el objetivo de que entregue explicaciones públicas sobre el contenido que fue posteriormente eliminado.

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“Vamos a interpelar a la ministra vocera de Gobierno para que venga a dar las explicaciones de cuáles son las razones que ella tiene para poder decir que Chile está en quiebra”, afirmó la parlamentaria en Turno PM, marcando distancia del mensaje difundido desde cuentas oficiales.

La legisladora sostuvo que, si bien el gobierno recién inicia su gestión, es necesario aclarar este tipo de afirmaciones. “La ciudadanía merece saber qué es lo que está pasando con el gobierno, qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer para tener un mejor Chile”, agregó.

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El anuncio se da en medio de una controversia que ya había generado críticas transversales, luego de que publicaciones oficiales atribuyeran el alza de los combustibles a una supuesta falta de recursos y a un “Estado en quiebra”. El contenido fue posteriormente eliminado, tras el desmarque de autoridades del gabinete.

En paralelo, la Contraloría General de la República de Chile ofició a la Segegob para que entregue antecedentes sobre la elaboración de estos mensajes, incluyendo el uso de recursos públicos y los fundamentos de las afirmaciones.

La situación ocurre a solo semanas del inicio del gobierno de José Antonio Kast y mantiene abierto un flanco político en torno al manejo comunicacional del Ejecutivo, que ahora deberá enfrentar cuestionamientos tanto administrativos como en el Congreso.