;

VIDEO. “La ciudadanía merece saber”: anuncian interpelación contra vocera de Gobierno Mara Sedini por polémica del “Estado en quiebra”

La diputada del PDG, Zandra Parisi, apunta a la titular de la Segegob y exige explicaciones ante el Congreso tras cuestionado mensaje en redes.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / VICTOR HUENANTE

La polémica por el uso del concepto “Estado en quiebra” en redes sociales del Ejecutivo sigue escalando y ahora suma una nueva arista política: una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En concreto, la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, anunció que impulsará esta acción contra la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, con el objetivo de que entregue explicaciones públicas sobre el contenido que fue posteriormente eliminado.

ADN

Agencia Uno

“Vamos a interpelar a la ministra vocera de Gobierno para que venga a dar las explicaciones de cuáles son las razones que ella tiene para poder decir que Chile está en quiebra”, afirmó la parlamentaria en Turno PM, marcando distancia del mensaje difundido desde cuentas oficiales.

Revisa también

ADN

La legisladora sostuvo que, si bien el gobierno recién inicia su gestión, es necesario aclarar este tipo de afirmaciones. “La ciudadanía merece saber qué es lo que está pasando con el gobierno, qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer para tener un mejor Chile”, agregó.

ADN

Lukas Solis / AgenciaUNO

El anuncio se da en medio de una controversia que ya había generado críticas transversales, luego de que publicaciones oficiales atribuyeran el alza de los combustibles a una supuesta falta de recursos y a un “Estado en quiebra”. El contenido fue posteriormente eliminado, tras el desmarque de autoridades del gabinete.

En paralelo, la Contraloría General de la República de Chile ofició a la Segegob para que entregue antecedentes sobre la elaboración de estos mensajes, incluyendo el uso de recursos públicos y los fundamentos de las afirmaciones.

La situación ocurre a solo semanas del inicio del gobierno de José Antonio Kast y mantiene abierto un flanco político en torno al manejo comunicacional del Ejecutivo, que ahora deberá enfrentar cuestionamientos tanto administrativos como en el Congreso.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad