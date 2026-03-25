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“Sebastián Piñera no habría hecho esto”: Ex embajador Valdés critica argumentos de Kast para retirar apoyo a Bachelet

El exdiplomático sugirió que la decisión responde más a factores políticos internos que a un análisis internacional.

Javiera Rivera

“Sebastián Piñera no habría hecho esto”: Exembajador Valdés critica argumentos para retirar apoyo a Bachelet

“Sebastián Piñera no habría hecho esto”: Exembajador Valdés critica argumentos para retirar apoyo a Bachelet / Cristobal Escobar/AgenciaUno

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, cuestionó duramente la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde Cancillería explicaron que la determinación responde al escenario actual de la elección, marcado por la dispersión de candidaturas en América Latina y diferencias con actores clave del proceso, lo que —a su juicio— dificultaría el éxito de la postulación.

Sin embargo, Valdés rechazó estos argumentos, calificándolos como poco sólidos. En conversación radial, sostuvo que el proceso “recién se está iniciando” y que no existen antecedentes claros para anticipar un resultado.

“¿Cómo pueden calcular algo que nadie puede ni siquiera imaginar?”, cuestionó, poniendo en duda la información con la que contaría el Ejecutivo.

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El exdiplomático también criticó que se haya retirado el apoyo a una candidatura respaldada por países como México y Brasil, señalando que este tipo de decisiones no se alinean con la tradición de la política exterior chilena.

En esa línea, planteó que detrás de la determinación podría haber factores de política interna. A su juicio, sectores oficialistas habrían presionado para que el gobierno marcara distancia con la figura de Bachelet, transformando su candidatura en una señal hacia la propia base política del mandatario.

“Sebastián Piñera no habría hecho nunca una cosa así”

Finalmente, Valdés expresó su sorpresa por la decisión, considerando el tono previo de las relaciones. “Sebastián Piñera no habría hecho nunca una cosa así”, afirmó, en alusión al exmandatario Sebastián Piñera, y agregando que la medida ha generado molestia en distintos sectores.

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