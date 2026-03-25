“Me estoy sintiendo bien a mis 41 años... A fin de año evaluaré cómo estoy y si sigo una temporada más”

Unión La Calera obtuvo su primera victoria en la Copa de la Liga 2026 a costa de Universidad de Chile. El elenco cementero se impuso por 1-0 en el Estadio Nacional y, de paso, amargó el debut de Fernando Gago en la banca del cuadro azul.

Pero más allá del resultado, un curioso dato llamó la atención durante el partido jugado en Ñuñoa. El delantero de los caleranos, Sebastián Sáez (41), superaba en edad al nuevo técnico de la U, de 39 años.

El “Sacha”, pieza clave en el esquema de Martín Cicotello, disputó los 90 minutos y ratificó una vez más su vigencia en el fútbol chileno. Tras el pitazo final, el ariete argentino conversó con ADN Deportes y reveló las claves que le permiten mantenerse en un alto nivel a sus 41 años.

“Es un triunfo muy importante para nosotros por cómo veníamos en los últimos tres partidos, contra La Serena, O’Higgins y Audax, de haber perdido injustamente. Necesitábamos un triunfo para cambiar esa tónica que veníamos teniendo y creo que hoy se hizo de muy buena manera”, comenzó declarando Sáez.

- ¿Cómo toma el hecho de ser mayor que Fernando Gago, el técnico que hoy debutó en la U?

La verdad contento. Me pone bien, porque trabajo todos los días para tratar de seguir sosteniendo el nivel y el ritmo, que hoy con jugadores que son muy jóvenes y muy dinámicos hay que estar muy bien físicamente para poder estar a la altura. Me pone contento porque trabajo día a día para eso.

- ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente con 41 años?

Cuidarse, entrenar, descansar mucho y tener mucha pasión por este juego, que es lo más lindo que hay.

- ¿Hasta qué edad proyecta su carrera o, por ahora, no se pone límites?

No, mientras me sienta bien, voy año a año. Este año me estoy sintiendo bien, estoy pudiendo competir, así que terminando el año veremos cómo estoy y si estoy para seguir un año más.