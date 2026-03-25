Remezón en Magallanes: aseguran que Miguel Ponce dejará la banca del equipo y ya tendría nuevo club / Leonardo Rubilar

Una salida inesperada podría sacudir a uno de los equipos del ascenso chileno. En las últimas horas se dio a conocer que Miguel Ponce, actual DT de Magallanes, dejaría al cuadro albiceleste para dirigir fuera de Chile.

“El chileno Miguel Ponce fue elegido como el nuevo director técnico de The Strongest para la temporada 2026″, informó el diario La Razón, de Bolivia.

Según señaló el medio citado, el “Chueco” buscará desvincularse de Magallanes para asumir la banca de The Strongest, con lo cual concretaría su regreso al fútbol boliviano.

Vale recordar que el técnico chileno ya dirigió a Jorge Wilstermann (2022), Blooming (2020) y Deportivo San José (2019) en tierras altiplánicas.

En la presente temporada de la Primera B, Ponce lleva dos triunfos, dos empates y solo una derrota con Magallanes. El equipo marcha en el quinto lugar de la tabla con 8 puntos actualmente.

De concretarse la salida del entrenador de 56 años, la dirigencia de la “Academia” se verá obligada a buscar un nuevo DT para afrontar el resto de la temporada, todo considerando que recién se han disputado cinco fechas en la Liga de Ascenso.