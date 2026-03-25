Marcela Cubillos sale en defensa del Gobierno de Kast tras críticas de Ignacio Briones: “Más atrevida que la ‘ignorancia’...”

Este miércoles, el exministro de Hacienda en el gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, criticó los dichos del gobierno de José Antonio Kast, luego de que desde el Ejecutivo aseguraran que el país está en “quiebra”.

A través de su cuenta en X, Briones sostuvo que “aunque un país no quiebra como una empresa, el concepto podría usarse, al menos, si cae en cesación de pagos de su deuda. En Chile, eso no ha ocurrido desde 1931”.

“Un bajísimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo considera probable. La ignorancia es atrevida”, complementó.

"Quiebra":

Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default).

En Chile, eso no ha pasado desde 1931.

Bajisimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable.

La ignorancia es atrevida. pic.twitter.com/rNSHbWv0Ij — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) March 25, 2026

Su publicación generó diversas reacciones, entre ellas la de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, quien salió en defensa del gobierno en la misma red social.

“Más atrevida que la ‘ignorancia’ parece ser sumarse al coro de críticas de la izquierda a un gobierno que recién comienza”, respondió.

Además, Cubillos cuestionó a Briones, recordándole que dirigentes de su partido, Evópoli, actualmente están asumiendo cargos en el Gobierno, mientras él solo fue precandidato presidencial.

“Mientras dirigentes de su partido, del que fue precandidato presidencial, asumen ministerios, embajadas y jefaturas de servicio”, cerró.