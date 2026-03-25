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Gobierno elimina publicaciones por “Estado en quiebra” tras desmarque del ministro Jorge Quiroz

La polémica surgió en medio del alza de combustibles, luego de que redes oficiales atribuyeran la situación fiscal a una supuesta “quiebra”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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Una controversia comunicacional se desató luego de que el Gobierno eliminara publicaciones en redes sociales que aludían a un supuesto “Estado en quiebra” para explicar el alza de los combustibles en Chile.

Los posteos, difundidos en plataformas como X e Instagram, buscaban justificar por qué no se utilizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para contener el aumento.

En ellos se afirmaba que el país estaba “sin plata”, con una caja fiscal “vacía” y una deuda superior a los 49 mil millones de dólares.

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Sin embargo, el contenido generó inmediatas críticas desde distintos sectores políticos, donde fue calificado como “irresponsable” y “peligroso”, advirtiendo que podría afectar la credibilidad internacional del país y su capacidad de atraer inversiones.

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La situación escaló cuando el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia del mensaje. “Jamás ocuparía una palabra como esa”, afirmó, descartando que Chile se encuentre en quiebra y aclarando que el escenario corresponde a una “situación fiscal deteriorada”.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también evitó respaldar el término y lo calificó como una expresión más bien “coloquial”, insistiendo en que el país enfrenta un contexto económico complejo, pero no una insolvencia.

Tras estas declaraciones, el Ejecutivo optó por eliminar los contenidos publicados, en una señal de alineamiento con la postura del titular de Hacienda. Desde el entorno gubernamental se indicó que la decisión buscó evitar confusiones y mantener un relato coherente frente a la ciudadanía.

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El episodio ocurre en medio de la tensión generada por el alza de hasta $580 en los combustibles, medida que ha provocado una ola de cuestionamientos y mantiene bajo presión al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

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