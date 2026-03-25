Tras oficio de Contraloría: identifican a asesor de Gobierno responsable del polémico mensaje del “Estado en quiebra”

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Tras oficio de Contraloría: identifican a asesor de Gobierno responsable del polémico mensaje “Estado en quiebra”

Una nueva arista se suma a la controversia por el uso del concepto “Estado en quiebra” en redes sociales oficiales del Gobierno.

La polémica se originó tras una publicación difundida en redes oficiales para explicar el alza de los combustibles y la imposibilidad de aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En ella se afirmaba que el país estaba “sin plata” y con un “Estado en la quiebra”, lo que generó críticas transversales.

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El tema escaló luego de que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcara del mensaje. “Jamás ocuparía una palabra como esa”, afirmó, aclarando que la situación corresponde a un escenario “fiscal deteriorado”, pero no a una quiebra. En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también evitó respaldar el término.

En medio de la controversia, la Contraloría General de la República de Chile ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, encabezado por Mara Sedini, para que entregue, en un plazo de cinco días hábiles, antecedentes sobre las publicaciones.

El requerimiento incluye detalles sobre recursos públicos utilizados, personal involucrado y los fundamentos de las afirmaciones.

El responsable del polémico texto

Esta vez, el foco está puesto en la identificación del responsable del mensaje, luego de que desde La Moneda se apuntara a un asesor comunicacional como quien habría asumido el error.

Según antecedentes recabados por Radio ADN en Palacio, Cristian Valenzuela, director estratégico de comunicación y contenidos de Presidencia, habría reconocido internamente su responsabilidad por la utilización del concepto ante equipos de la Secom, la Segegob y el Ministerio de Hacienda.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

El episodio ocurre en medio del alza de las bencinas y a solo dos semanas del inicio del gobierno de José Antonio Kast, en un contexto marcado por críticas al manejo comunicacional del Ejecutivo y un aumento en la desaprobación ciudadana, según encuestas recientes.