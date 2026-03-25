“La seguridad de las personas no es un gasto”: PDG cuestiona al Gobierno por el millonario recorte en seguridad

En medio de un escenario tenso y cargado de incertidumbre, el Gobierno anunció otra medida polémica al anunciar un recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad, generando reacciones desde diversos sectores.

Los diputados del Partido de la Gente (PDG) manifestaron su rechazo a esta acción y advirtieron que la medida impactará directamente en Carabineros y debilitará la capacidad del Estado para enfrentar la crisis delictual que afecta al país.

El ajuste, que ha generado inquietud transversal en el Congreso, fue calificado por los parlamentarios como una señal contradictoria frente al discurso del Gobierno, que ha insistido en que la seguridad ciudadana es su principal prioridad.

El diputado Fabián Ossandón (Región de Antofagasta) comentó: “Es de total incoherencia hablar de emergencia en seguridad y, al mismo tiempo, recortar el presupuesto destinado a enfrentarla”.

Asimismo, enfatizó que “la seguridad de las personas no es un gasto, es una prioridad que debe estar al centro de cualquier decisión”.

En tanto, el diputado Patricio Briones (Biobío), sostuvo que el Ejecutivo “está tomando una decisión completamente equivocada al recortar recursos en un área tan sensible como la seguridad”.

A su juicio, la reducción afectará directamente “el mantenimiento de cuarteles y vehículos”, lo que a su parecer “demuestra una desconexión total con la realidad que viven las familias, que hoy exigen más seguridad y no menos”.

Advierte que “este ajuste no solo es irresponsable, sino que debilita la capacidad del Estado para enfrentar la crisis delictual y deja en evidencia que se están priorizando mal los recursos”.

“Una contradicción absoluta”

Por su parte, la diputada Tamara Ramírez anunció que impulsará acciones de fiscalización y pidió transparencia a la administración de José Antonio Kast respecto de los efectos concretos del recorte.

“Se supone que en este Gobierno la seguridad iba a ser una prioridad y esta determinación refleja todo lo contrario”, cuestionó.

Desde la Región de La Araucanía, la diputada Flor Contreras calificó la medida como “una irresponsabilidad tremenda”, apelando directamente a la realidad de la zona sur.

“Aquí en el sur sabemos lo que cuesta tener un vehículo operativo para llegar a zonas rurales afectadas por la violencia”, dijo, añadiendo que “es una contradicción absoluta que este Gobierno pida renovar el Estado de Excepción mientras le quita presupuesto a nuestras policías”.

Los legisladores insistieron en que la seguridad pública debe mantenerse como eje central de la política estatal y que cualquier ajuste fiscal debe evitar afectar la labor de Carabineros y la PDI, instituciones clave en el combate al crimen organizado y la violencia en las distintas regiones del país.