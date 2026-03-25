RN presiona al Gobierno y propone un “aporte directo al estilo del IFE” ante la histórica alza de los combustibles

El complejo escenario económico derivado del alza en el precio de las bencinas ha tensionado incluso la relación entre el Palacio de La Moneda y uno de sus principales bloques legislativos.

Los diputados de Renovación Nacional (RN) han puesto sobre la mesa una estrategia de contingencia que evoca herramientas de emergencia previas, con el objetivo de robustecer las ayudas estatales que, a juicio del partido, no logran cubrir el impacto real en el bolsillo ciudadano.

Liderada por el jefe de bancada, Diego Schalper, la iniciativa busca establecer un sistema de apoyo económico que llegue sin intermediarios a las familias.

La idea central es replicar la logística del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aplicado en años anteriores, pero con un diseño focalizado y respondiendo al escenario fiscal que ellos ven.

Para Schalper, la clave reside en compensar el diferencial exacto que el alza genera en el presupuesto mensual.

“Si una familia gasta $100 en combustible y esta variación le va a significar que empieza a gastar $130, hay una pérdida para esa familia de 30. ¿Qué hacemos para amortiguar esos 30? Si tenemos que hacer un aporte directo, al estilo del IFE, o hacer un subsidio cruzado a través de otro gasto, lo vamos a evaluar”, detalló.

Esta inquietud fue transmitida directamente al titular de la Segpres, José García Ruminot, y a la subsecretaria Constanza Castillo, durante una jornada de trabajo en el Congreso Nacional.

Tensión con Hacienda

A pesar de que desde la colectividad comprenden la posición técnica del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, existe un consenso en RN sobre la necesidad de “empatizar” con la realidad social.

“Creemos que junto con respaldar, hay que entender que el ministro Jorge Quiroz ha tenido que tomar una decisión difícil“, comenzó diciendo Schalper.

“Pero eso no obsta a que desde Renovación Nacional empaticemos con el impacto económico y social que esto está teniendo y, a partir de ahí, seamos capaces de explorar alternativas que nos ayuden a amortiguar la situación”, complementó.

Por su parte, la vicepresidenta Ximena Ossandón cuestionó la celeridad del ajuste aplicado por el Ejecutivo, sugiriendo que un proceso de alza “parcelado” habría sido menos traumático.

“Este es un alza que va a tener efectos de gran envergadura. Tenemos la realidad de las familias chilenas, sobre todo de la clase media y los más vulnerables, que están con el agua hasta el cuello y a duras penas llegan a fin de mes”, advirtió.

Otras posibles soluciones

Además de la transferencia de fondos, RN baraja otras cartas para reducir el costo de vida, como facilitar el acceso al gas licuado, aumentar la asignación familiar y retomar el teletrabajo en el sector público para disminuir el gasto en transporte.

La propuesta de este ‘nuevo IFE’ queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá evaluar si el margen fiscal permite ceder ante la presión de su propia base parlamentaria.