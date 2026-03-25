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Gobierno recorta $72 mil millones en Seguridad: plan “Calles sin Violencia” y otros se verán afectados

La medida, enmarcada en el recorte fiscal del 3%, incluye otras bajas en programas como el “Plan Nacional contra el Crimen Organizado” y “Barrios Prioritarios”.

Pablo Castillo

Plan Calles sin Violencia

Plan Calles sin Violencia

El Ministerio de Seguridad anunció un ajuste presupuestario que alcanzaría cerca de $72 mil millones durante este año, como parte del recorte transversal del 3% instruido por el Ejecutivo a todas las carteras. La medida impactará programas, asignaciones policiales y convenios con otras instituciones.

La ministra Trinidad Steinert, junto al subsecretario Andrés Jouannet, detallaron en el Congreso que los recortes incluyen disminuciones en iniciativas como el “Plan Nacional contra el Crimen Organizado”, que verá reducido su financiamiento en $583 millones, mientras que el “Plan Calles sin Violencia” sufrirá una baja de $1.787 millones, principalmente asociada a convenios con las policías.

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A esto se suma el ajuste al programa “Barrios Prioritarios”, que perderá $3.525 millones correspondientes a acuerdos con el Ministerio de las Culturas, así como una reducción de $10 mil millones judiciales.

Las policías también enfrentarán recortes relevantes en sus presupuestos. Carabineros tendrá una disminución de $11.000 millones en gasto de personal y $4.700 millones en bienes y servicios. En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) verá reducido su presupuesto en $16.669 millones, además de un recorte de $13.266 millones en el ítem de personal.

Pese a la magnitud de las cifras, el subsecretario Jouannet enfatizó que los ajustes fueron diseñados para evitar impactos en funciones sensibles. Según explicó, los recortes apuntan principalmente a convenios específicos y reasignaciones internas, descartando efectos directos en la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

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