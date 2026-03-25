La primera joya del Wanderers campeón de América que alista su salto al extranjero: ya hay sondeos

La histórica campaña de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20, donde se consagró campeón tras vencer al poderoso Flamengo, puso a sus jugadores en la órbita de varios clubes extranjeros.

Uno de ellos es Christian Silva, quien podría dar el gran salto al exterior. El delantero de 18 años no solo fue elegido como el mejor jugador del torneo, sino que también se convirtió en el goleador del elenco caturro con 4 conquistas, participando en los cinco partidos del certamen.

En ese contexto, según informó el medio brasileño RTI Esporte, Silva despertó el interés del City Group, conglomerado que administra clubes como el Manchester City y que envió ojeadores a la final disputada en Ecuador para seguir de cerca al atacante.

La intención del conglomerado es evaluar el rendimiento del joven futbolista en un escenario de alta exigencia y, en caso de cumplir con las expectativas, evaluar su posible fichaje. Eso sí, la idea no sería llevarlo de inmediato al Manchester City, sino proyectarlo dentro de su red de clubes.

Además del equipo inglés, el City Group también dirige a instituciones como el New York City de la MLS, Montevideo City de Uruguay, Girona de España y Bahia de Brasil, entre otros.

Pero eso no es todo. Según reportó La Estrella de Valparaíso, Flamengo también inició sondeos por Christian Silva, aunque por ahora no existen ofertas concretas por la carta del delantero, quien tiene contrato vigente con Santiago Wanderers hasta 2028.