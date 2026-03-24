Este martes, Santiago Wanderers vivió una verdadera fiesta tras llegar de regreso al país luego de quedarse con el título de la Copa Libertadores Sub 20.

El plantel caturro fue recibido por más de un centenar de fanáticos en el Aeropuerto de Santiago y, tras ello, se fue en caravana rumbo a Valparaíso.

A las afueras del Elías Figueroa de Valparaíso, más de 800 personas también llegaron con tal de festejar con los jóvenes deportistas.

“Contento porque la gente wanderina está siempre. Nos esperábamos este recibimiento, es la hinchada más grande del mundo. Ahora tenemos que prepararnos para ganarnos un lugar en el primer equipo y, si no, irnos para afuera”, explicó una de las figuras del plantel de Santiago Wanderers, Alexander Dubó.

“Hicimos historia. Mira a toda la gente acá. Emociona, son años de esfuerzo donde nos venimos sacando la con... Sabemos lo que es venir de abajo, esperemos que esto de frutos y es increíble darle una alegría al puerto”, complementó Cristóbal Ponce en el Aeropuerto de Santiago

“No me extrañaba que nos iban a recibir de esta forma. En la semana practiqué mucho los penales, insistí hasta que resultó. Siempre veo mi trabajo con humildad, el profe nos da la confianza en todo y le respondí como se debe. Estamos todos esperando tener una oportunidad en el primer equipo. Me gustaría jugar en la Juventus, en Italia, como mi ídolo, Arturo Vidal”, señaló a su turno, en los micrófonos de ADN Deportes, el autor del penal del título continental, Ignacio Flores.