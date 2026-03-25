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“La gente me compara con Cepeda; es mejor que yo, pero yo a los 19 años estaba en Europa, esa es la diferencia”

“Las comparaciones presionan a los jugadores y pueden hundirlos. ¿Qué sentido tienen?”, señaló el campeón de América con La Roja, Mark González.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Getty Images

El exfutbolista chileno, Mark González, habló en una reciente entrevista y respondió a las comparaciones que los hinchas han hecho entre él y Lucas Cepeda, actual delantero del Elche.

“La gente hablaba mucho de Lucas Cepeda, diciendo: ‘Es como tú, físicamente y en el juego’. Yo decía: ‘Sí, de hecho es mejor que yo, es más habilidoso’. Pero yo a los 19 años estaba en Europa, esa es la diferencia. Yo estaba en el Liverpool con 21 años”, señaló el campeón de América con La Roja en conversación con Flashscore.

“Hoy en día, muchos jóvenes de 21 años juegan sus primeros partidos en Chile solo porque tienen que cumplir los requisitos de la Sub-21. Pero Cepeda está ahora en España, así que genial. Eso es lo que quería ver: un buen jugador en Europa, desafiándose a sí mismo”, agregó sobre el presente que vive el ex Colo Colo y Santiago Wanderers.

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En la misma línea, Mark González fijó su postura ante las comparaciones que hacen los fanáticos entre un jugador y otro. “A la gente le encantan las comparaciones, y ese es el problema. Quieren comparar a una persona con otra, y no sé por qué. Tú tienes tus habilidades, yo tengo las mías. Tú tienes tus debilidades, yo las mías. Todos somos diferentes. Creo que esto viene de la prensa”, sostuvo.

“Las comparaciones presionan a los jugadores y pueden hundirlos. ¿Qué sentido tienen? La prensa en Argentina siempre ha sido diferente. Protegen al jugador, lo que genera confianza. Es fácil decir a los jugadores que no lean la prensa, pero ellos lo hacen de todos modos, porque quieren ver lo que se dice”, concluyó el exseleccionado nacional.

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