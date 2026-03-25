La dura advertencia del nuevo DT de Sevilla en su presentación: mensaje directo para Alexis y Suazo

Sevilla, elenco donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo presentó oficialmente a Luis García como nuevo entrenador. El técnico español firmó contrato hasta junio de 2027 y asumirá el cargo tras la destitución del argentino Matías Almeyda.

En conferencia de prensa, el nuevo DT del cuadro andaluz entregó sus primeras declaraciones y lanzó un contundente mensaje al plantel, que hoy lucha por evitar el descenso a falta de diez fechas para el término de La Liga.

“No he hablado con ningún fútbolista. Solo he dirigido del equipo a Joan (Jordán). Conocí a alguno más, por ejemplo a Gudelj. Estuvimos en China e intenté llevármelo a mi equipo y hablamos”, afirmó García.

En esa línea, fue claro y advirtió que ningún jugador tendrá un lugar asegurado en el once titular. “Quiero verlos a todos y a partir de ahí decidiremos. Todos empiezan de cero. Tengo mi idea en la cabeza, pero a lo mejor en una semana me cambia. La competitividad entre ellos nos va a hacer más fuertes”, adelantó.

Además, reconoció las principales falencias del equipo y agregó: “Se lo he dicho a los jugadores, somos el equipo más goleado de la categoría. Tenemos que cerrar lo máximo que podamos la portería y eso no significa ser más defensivos, o menos defensivo, sino ser un equipo difícil para el rival. Es lo primero que tenemos que corregir. A partir de ahí, tenemos que ir creciendo en varios aspectos”.

Por último, el nuevo técnico del Sevilla delineó su idea futbolística. “Soy muy respetuoso con el míster anterior. Yo vengo a intentar preparar a mi equipo y lo tengo que hacer en un tiempo récord. Por lo menos este fin de semana no hay partido y vamos a tener un poquito más de tiempo. No es lo mismo tener una pretemporada para trabajar. Vamos a esperar al primer partido, a que nos vean jugar", sostuvo García.