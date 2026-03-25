La dura advertencia del nuevo DT de Sevilla en su presentación: mensaje directo para Alexis y Suazo
En su primera conferencia de prensa, Luis García lanzó un contundente aviso al plantel del cuadro andaluz. “Todos empiezan de cero”, advirtió.
Sevilla, elenco donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo presentó oficialmente a Luis García como nuevo entrenador. El técnico español firmó contrato hasta junio de 2027 y asumirá el cargo tras la destitución del argentino Matías Almeyda.
En conferencia de prensa, el nuevo DT del cuadro andaluz entregó sus primeras declaraciones y lanzó un contundente mensaje al plantel, que hoy lucha por evitar el descenso a falta de diez fechas para el término de La Liga.
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“No he hablado con ningún fútbolista. Solo he dirigido del equipo a Joan (Jordán). Conocí a alguno más, por ejemplo a Gudelj. Estuvimos en China e intenté llevármelo a mi equipo y hablamos”, afirmó García.
En esa línea, fue claro y advirtió que ningún jugador tendrá un lugar asegurado en el once titular. “Quiero verlos a todos y a partir de ahí decidiremos. Todos empiezan de cero. Tengo mi idea en la cabeza, pero a lo mejor en una semana me cambia. La competitividad entre ellos nos va a hacer más fuertes”, adelantó.
Además, reconoció las principales falencias del equipo y agregó: “Se lo he dicho a los jugadores, somos el equipo más goleado de la categoría. Tenemos que cerrar lo máximo que podamos la portería y eso no significa ser más defensivos, o menos defensivo, sino ser un equipo difícil para el rival. Es lo primero que tenemos que corregir. A partir de ahí, tenemos que ir creciendo en varios aspectos”.
Por último, el nuevo técnico del Sevilla delineó su idea futbolística. “Soy muy respetuoso con el míster anterior. Yo vengo a intentar preparar a mi equipo y lo tengo que hacer en un tiempo récord. Por lo menos este fin de semana no hay partido y vamos a tener un poquito más de tiempo. No es lo mismo tener una pretemporada para trabajar. Vamos a esperar al primer partido, a que nos vean jugar", sostuvo García.
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