;

Vinos, rock y nostalgia: Mercata Otoño 2026 regresa con el legendario tributo a Soda Stereo

El evento promete ser un panorama ideal para los amantes del vino y la música en vivo. Revisa acá la fecha, horarios y la venta de entradas.

Sebastián Escares

Vinos, rock y nostalgia: Mercata Otoño 2026 regresa con el legendario tributo a Soda Stereo

Vinos, rock y nostalgia: Mercata Otoño 2026 regresa con el legendario tributo a Soda Stereo / Getty Images

El otoño en Santiago ya tiene su panorama definitivo para los amantes del buen vino y los clásicos de siempre. Mercata Otoño 2026, la icónica feria organizada por Radio Concierto, confirmó su regreso para el próximo sábado 18 de abril en el Metropolitan Santiago (ex Casapiedra), en la comuna de Vitacura.

La jornada, que arrancará a las 16:00 horas, promete una experiencia sensorial completa que mezcla los mejores vinos con el legado musical de una de las bandas más importantes del rock latino.

Revisa también:

ADN

El gran atractivo de esta edición será la presentación de Prófugos, considerada la banda tributo a Soda Stereo más exitosa de la región. Los músicos serán los encargados de revivir la magia de Gustavo Cerati, preparando el ambiente para lo que será una noche de celebración nostálgica.

Tras el bloque de música en vivo, la energía se trasladará a la pista de baile con la Fiesta Concierto Discotheque, donde los reconocidos DJs Fader & Catboy pincharán los mejores éxitos de los 80 y 90 hasta las 03:00 horas de la madrugada.

Mercata no es solo un concierto, sino un recorrido para los sentidos. Quienes asistan podrán encontrar:

  • Vinos y Cervezas: Más de 60 expositores de viñas nacionales y cervecerías artesanales para conocer lo nuevo del mercado.
  • Gastronomía: Una variada oferta de foodtrucks con cocina de autor para maridar las degustaciones.
  • Mercado de Emprendedores: Espacios dedicados a tiendas de moda, accesorios y las últimas tendencias de la temporada otoñal.

Coordenadas y entradas

Si quieres ser parte de este evento, te dejamos los datos clave:

  • Fecha: Sábado 18 de abril, desde las 16:00 horas.
  • Lugar: Metropolitan Santiago, Vitacura.
  • Entradas: Disponibles a través de Ticketmaster (click aquí).
  • ¿Qué incluye?: El ticket general incluye una copa de regalo y 6 tickets para degustaciones.
  • Restricción: Evento exclusivo para mayores de 18 años.

Dado el éxito de las versiones pasadas, la organización recomienda asegurar las entradas con anticipación, ya que suelen agotarse rápidamente.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad