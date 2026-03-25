Vinos, rock y nostalgia: Mercata Otoño 2026 regresa con el legendario tributo a Soda Stereo / Getty Images

El otoño en Santiago ya tiene su panorama definitivo para los amantes del buen vino y los clásicos de siempre. Mercata Otoño 2026, la icónica feria organizada por Radio Concierto, confirmó su regreso para el próximo sábado 18 de abril en el Metropolitan Santiago (ex Casapiedra), en la comuna de Vitacura.

La jornada, que arrancará a las 16:00 horas, promete una experiencia sensorial completa que mezcla los mejores vinos con el legado musical de una de las bandas más importantes del rock latino.

El gran atractivo de esta edición será la presentación de Prófugos, considerada la banda tributo a Soda Stereo más exitosa de la región. Los músicos serán los encargados de revivir la magia de Gustavo Cerati, preparando el ambiente para lo que será una noche de celebración nostálgica.

Tras el bloque de música en vivo, la energía se trasladará a la pista de baile con la Fiesta Concierto Discotheque, donde los reconocidos DJs Fader & Catboy pincharán los mejores éxitos de los 80 y 90 hasta las 03:00 horas de la madrugada.

Mercata no es solo un concierto, sino un recorrido para los sentidos. Quienes asistan podrán encontrar:

Vinos y Cervezas: Más de 60 expositores de viñas nacionales y cervecerías artesanales para conocer lo nuevo del mercado.

Más de 60 expositores de viñas nacionales y cervecerías artesanales para conocer lo nuevo del mercado. Gastronomía: Una variada oferta de foodtrucks con cocina de autor para maridar las degustaciones.

Una variada oferta de con cocina de autor para maridar las degustaciones. Mercado de Emprendedores: Espacios dedicados a tiendas de moda, accesorios y las últimas tendencias de la temporada otoñal.

Coordenadas y entradas

Si quieres ser parte de este evento, te dejamos los datos clave:

Fecha: Sábado 18 de abril, desde las 16:00 horas.

Sábado 18 de abril, desde las 16:00 horas. Lugar: Metropolitan Santiago, Vitacura.

Metropolitan Santiago, Vitacura. Entradas: Disponibles a través de Ticketmaster (click aquí) .

Disponibles a través de . ¿Qué incluye?: El ticket general incluye una copa de regalo y 6 tickets para degustaciones .

El ticket general incluye una . Restricción: Evento exclusivo para mayores de 18 años.

Dado el éxito de las versiones pasadas, la organización recomienda asegurar las entradas con anticipación, ya que suelen agotarse rápidamente.