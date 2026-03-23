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FOTO. Una más: desvinculan a reconocida figura del programa “Hay que decirlo” de Canal 13

El viernes pasado, la señal televisiva desvinculó a 16 profesionales debido a una “reestructuración interna”.

Nicolás Lara Córdova

Una más: desvinculan a reconocida figura del programa “Hay que decirlo” de Canal 13

El pasado viernes se dio a conocer el despido de 16 profesionales de Canal 13, quienes en su mayoría eran rostros en sus respectivas áreas.

Entre ellas se encuentra Fany Mazuela quien era la productora periodística del programa Hay que decirlo, tras estar un año en dicho rol.

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Según información entregada por El Filtrador, sumada a la salida de Mazuela también se dio a conocer la desvinculación de Jorge Iturrieta, periodista del área de prensa de Canal 13.

Fany se integró a Hay que decirlo en febrero de 2025 como productora, pero también participó como panelista del espacio conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez.

Hasta el momento, Mazuela no se ha referido a su desvinculación. Sin embargo, hace apenas una semana celebraba en Instagram, la mención que el columnista Larry Moe hacía de su trabajo en el espacio de farándula.

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