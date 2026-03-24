;

FOTO. Jhendelyn Núñez anuncia su nuevo desafío profesional en televisión: vuelve a Chilevisión

La modelo se suma al programa Fiebre de Baile y compartirá pista de baile junto a Gala Caldirola y Disley Ramos.

Nicolás Lara Córdova

Jhendelyn Núñez anuncia su nuevo desafío profesional en televisión: vuelve a Chilevisión

Chilevisión sacudió el mercado televisivo este martes al anunciar su nueva incorporación a Fiebre de Baile. La señal televisiva anunció la llegada de Jhendelyn Núñez al programa de concursos.

La modelo y animadora regresará a la televisión tras un prolongado periodo alejada de la pantalla chica y eligió el programa de Chilevisión para mostrar su faceta más artística.

Revisa también:

ADN

Esta no es la única incorporación de Fiebre de Baile ya que este martes también se anunció la llegada de Gala Caldirola, quien anunció recientemente su relación con Luis Jiménez.

En el programa, Gala coincidirá con Disley Ramos, quien es la ex pareja del “Mago” y que finalizó su relación el año pasado.

ConDisley Ramos,Gala Caldirola y ahora Jhendelyn Núñez confirmadas, la temporada arranca con múltiples historias abiertas y tensiones preexistentes que prometen emoción en la pista de baile.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad