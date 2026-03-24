Jhendelyn Núñez anuncia su nuevo desafío profesional en televisión: vuelve a Chilevisión

Chilevisión sacudió el mercado televisivo este martes al anunciar su nueva incorporación a Fiebre de Baile. La señal televisiva anunció la llegada de Jhendelyn Núñez al programa de concursos.

La modelo y animadora regresará a la televisión tras un prolongado periodo alejada de la pantalla chica y eligió el programa de Chilevisión para mostrar su faceta más artística.

Esta no es la única incorporación de Fiebre de Baile ya que este martes también se anunció la llegada de Gala Caldirola, quien anunció recientemente su relación con Luis Jiménez.

En el programa, Gala coincidirá con Disley Ramos, quien es la ex pareja del “Mago” y que finalizó su relación el año pasado.

ConDisley Ramos,Gala Caldirola y ahora Jhendelyn Núñez confirmadas, la temporada arranca con múltiples historias abiertas y tensiones preexistentes que prometen emoción en la pista de baile.