La mala racha que estiró Fernando Gago tras debutar con una derrota en la banca de la U

Universidad de Chile inició un nuevo proceso bajo la dirección técnica de Fernando Gago en el Estadio Nacional. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una fiesta para los azules terminó en decepción, tras caer por la cuenta mínima frente a Unión La Calera en la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga.

El partido estuvo marcado por la infortuna desde el arranque, cuando a los 8 minutos de juego Juan Martín Lucero debió abandonar el campo entre lágrimas por una nueva lesión. El único tanto del encuentro llegó al minuto 26 gracias a Bayron Oyarzo, quien sentenció un resultado que la U no logró revertir.

Con este marcador, se extiende una particular racha negativa de Gago. El estratega argentino no ha logrado ganar en ninguno de sus seis estrenos como entrenador.

El DT registra cinco derrotas y un empate en debuts con los equipos que ha dirigido hasta el momento: Aldosivi, Racing, Chivas, Boca Juniors, Necaxa y ahora con Universidad de Chile.

Los debuts de Fernando Gago en los equipos que ha dirigido