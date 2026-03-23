Este lunes (ya martes en Nueva Zelanda), la Selección Chilena tuvo su primer entrenamiento en tierras oceánicas de cara a sus amistosos ante Cabo Verde y el combinado local por la FIFA Series.

El equipo de ADN Deportes estuvo presente en el Trusts Arena, donde Lucas Cepeda conversó con nuestros micrófonos de manera exclusiva, refiriéndose a su presente en España, los trabajos bajo las órdenes de Nicolás Córdova y dejando un mensaje al plantel de Santiago Wanderers Sub 20, campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

“Es emocionante ver a Wanderers levantando esa copa, es el primer equipo chileno en ganar una Libertadores Sub 20. Soy de casa, vengo de Valparaíso y se ve el reflejo del trabajo de los profesores y el cuerpo técnico. Me pone muy contento, porque yo salí de ahí y el futbolista wanderino es súper sacrificado. Les mando muchas felicitaciones y que sigan dejando el nombre de Santiago Wanderers a nivel sudamericano, que ya lo vieron en todo el mundo”, comenzó diciendo el actual delantero de Elche CF sobre la hazaña de su club formador.

El ex Colo Colo también se refirió al maratónico viaje que tuvo que hacer desde España para llegar a la concentración de La Roja. “Tuve 27 horas de vuelo, pero por estar en la selección se hacen esos esfuerzos; no hay nada más lindo que ponerse esta camiseta y representar al país. Creo que tenemos un buen grupo, el cuerpo técnico nos está preparando de la mejor manera para lo que viene, que es el próximo año la Copa América, y estos partidos nos van a servir mucho, porque son selecciones importantes”, comentó el extremo.

Acerca de sus primeros meses en el fútbol europeo, señaló: “Es muy lindo, quería dar este paso. Creo que no fue el comienzo que esperaba, pero ahora tuvimos un triunfo que nos va a sacudir todo lo malo que estábamos teniendo y nos va a dar alegría para las nueve finales que nos quedan”.

“Estoy tranquilo, aprendiendo. Sé que llego a mitad de temporada, donde tengo que adaptarme rápido, y creo que lo he hecho de buena manera. Ojalá poder seguir sumando”, agregó el seleccionado.

Además, también aconsejó a sus compañeros para que sigan sus pasos y no se queden en el fútbol chileno. “Creo que el cuerpo técnico se está enfocando en formar a los jugadores, en meterles la metodología europea, y eso es bueno. Ahora en junio ojalá salgan más jugadores al extranjero; eso le da un plus a la selección para que nos miren de otra manera”, aseguró.

Cepeda finalizó valorando el amistoso contra Portugal que se jugará en junio. “Es una de las mejores selecciones del mundo, creo que también es un buen parámetro para medirnos. Independiente del resultado, si plasmamos nuestra idea de juego podemos vernos muy bien y llegar de la mejor manera, porque estos partidos son preparatorios para la Copa América”, cerró.