Se activa la misión salvación: Suazo y Sánchez ya tienen nuevo DT en Sevilla

La situación de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla es crítica, complicándose seriamente con la lucha por evitar el descenso y tras la salida de Matías Almeyda de la banca.

Con nueve partidos por disputar, los andaluces se ubican en la decimoquinta posición, a solo tres puntos del Mallorca, equipo que marca la zona de descenso en La Liga de España.

Lejos de perder el tiempo con interinatos, desde el cuadro español actuaron con rapidez y este martes ya hicieron oficial la llegada de un nuevo entrenador.

El elegido fue Luis García Plaza, estratega madrileño de 53 años, quien asume con contrato hasta 2027. Su último trabajo antes de tomar las riendas de los “nervionenses” fue en el Alavés, club al que ascendió desde Segunda División y mantuvo en la máxima categoría hasta su salida a fines de 2024.

Además, García Plaza cuenta con experiencia en España en clubes como Mallorca, Getafe, Elche y Levante, entre otros. También tuvo breves pasos por el fútbol de Medio Oriente y China.

El nuevo técnico de Sánchez y Suazo tendrá varios días para preparar al plantel de cara al próximo compromiso por La Liga, ya que volverán a la acción el domingo 5 de abril, cuando visiten al Real Oviedo, colista de la competencia.