;

“Hay un gasto excesivo”: gobierno defiende recorte del 3% y apunta a gasto en cultura

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sostuvo que el recorte no impactará las ayudas sociales.

Javiera Rivera

“Hay un gasto excesivo”: gobierno defiende recorte del 3% y apunta a gasto en cultura

“Hay un gasto excesivo”: gobierno defiende recorte del 3% y apunta a gasto en cultura / VICTOR HUENANTE

Este jueves, ministros del gobierno defendieron la instrucción del Ministerio de Hacienda de recortar en un 3% el presupuesto de cada cartera.

El ajuste fue impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y apunta a reducir cerca de US$3 mil millones durante el primer año de la administración.

En ese contexto, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, sostuvo que la situación de las finanzas públicas es más complicada de lo que esperaban al asumir y aseguró que en su cartera existe “un gasto excesivo en cultura”.

Según explicó, esto estaría relacionado con la meta impulsada por el gobierno anterior de aumentar el presupuesto del sector. “Recortar sobre un gasto, no sobre una inversión, es mucho más fácil”, afirmó.

Revisa también

ADN

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseguró que el ajuste no afectará las ayudas sociales y afirmó que el Ejecutivo “va a reforzar los beneficios sociales”, especialmente para las familias más vulnerables.

En tanto, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que el país enfrenta un problema fiscal relevante y que todas las carteras deberán contribuir al ordenamiento de las cuentas públicas.

A su vez, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, advirtió que la situación fiscal es “extraordinariamente delicada”.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad