“Hay un gasto excesivo”: gobierno defiende recorte del 3% y apunta a gasto en cultura / VICTOR HUENANTE

Este jueves, ministros del gobierno defendieron la instrucción del Ministerio de Hacienda de recortar en un 3% el presupuesto de cada cartera.

El ajuste fue impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y apunta a reducir cerca de US$3 mil millones durante el primer año de la administración.

En ese contexto, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, sostuvo que la situación de las finanzas públicas es más complicada de lo que esperaban al asumir y aseguró que en su cartera existe “un gasto excesivo en cultura”.

Según explicó, esto estaría relacionado con la meta impulsada por el gobierno anterior de aumentar el presupuesto del sector. “Recortar sobre un gasto, no sobre una inversión, es mucho más fácil”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseguró que el ajuste no afectará las ayudas sociales y afirmó que el Ejecutivo “va a reforzar los beneficios sociales”, especialmente para las familias más vulnerables.

En tanto, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que el país enfrenta un problema fiscal relevante y que todas las carteras deberán contribuir al ordenamiento de las cuentas públicas.

A su vez, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, advirtió que la situación fiscal es “extraordinariamente delicada”.