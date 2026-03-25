Gobierno suspende becas de magíster y posdoctorado en el extranjero en medio de recorte presupuestario

La suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero se convirtió en uno de los principales efectos del ajuste presupuestario aplicado al Ministerio de Ciencia, cartera que reducirá sus recursos desde $588 mil millones a $565 mil millones.

Concretamente, la medida implicó frenar la convocatoria de estos programas internacionales durante 2026.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión buscó fortalecer las capacidades de las universidades nacionales, considerando el crecimiento de la oferta académica en el país.

Sin embargo, el exministro de la cartera, Flavio Salazar, cuestionó la justificación técnica del recorte y apuntó a un problema estructural de financiamiento.

“Esas becas no van a ser reemplazadas y en Chile hay mucha más demanda que oferta. Existen programas de doctorado con mucha acreditación, pero lamentablemente no pueden financiar a todo el número de postulantes con capacidades sobresalientes que postulan. Entonces, no hay ahí una explicación técnica”, sostuvo.

En esa línea, añadió que “yo creo que es un tema netamente presupuestario , de recortes necesarios según las políticas centrales del Gobierno, que afectan a todos los ministerios y que afectan al Ministerio de Ciencia a través de este programa”.

En lo inmediato, la suspensión implica que no habrá nuevas convocatorias para becas internacionales de magíster ni posdoctorado, mientras se desarrolla un proceso de evaluación. En paralelo, el Gobierno recalcó que las becas nacionales se mantendrán sin cambios y que el programa de doctorado seguirá vigente.

La decisión generó inquietud en el mundo académico, considerando que, pese al aumento de la oferta local en los últimos años, aún existen limitaciones para absorber toda la demanda de especialización.

Aunque la medida fue presentada como una suspensión acotada a 2026, una eventual reapertura en 2027 quedó sujeta a la discusión presupuestaria del próximo año y al desempeño de la economía, lo que mantiene la incertidumbre entre los estudiantes que proyectaban postular en el corto y mediano plazo.