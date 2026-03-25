Ante histórica alza de las bencinas: sube la desaprobación al Presidente Kast, según CADEM

La crisis por el alza de los combustibles ya comenzó a pasarle la cuenta al Presidente José Antonio Kast. Así lo muestra la última edición de Plaza Pública Cadem, donde la aprobación del Mandatario cayó a 47%, mientras que su desaprobación subió a 49%, marcando la primera vez en su gobierno en que la evaluación negativa supera a la positiva.

El sondeo fue levantado el martes 24 de marzo, en medio del fuerte debate abierto por el aumento de $370 en las bencinas y $580 en el diésel. El retroceso es llamativo porque ocurre apenas días después del arranque del nuevo gobierno.

Según el informe, Kast había comenzado con una aprobación de 57%, cifra que repitió en dos mediciones previas, pero que luego bajó a 51% y ahora descendió a 47%. En paralelo, la desaprobación subió desde 34% a 36%, luego a 42% y finalmente a 49%, en una señal de desgaste rápido en la opinión pública.

El alza de las bencinas aparece como el principal factor del deterioro

El informe deja ver que el tema de combustibles se instaló con mucha fuerza entre las personas encuestadas. Un 97% dijo haber sabido del anuncio del Gobierno sobre el alza en bencinas y diésel, mientras que un 59% consideró que la medida era evitable y que La Moneda debió buscar otras fórmulas para subsidiar el precio. Solo un 39% la calificó como inevitable por la estrechez fiscal.

A eso se suma otro dato sensible para el bolsillo. Un 55% cree que el alza afecta principalmente a la clase media, mientras que un 94% estima que esta crisis hará subir mucho o bastante el costo de la vida en Chile. Además, un 83% sostuvo que un aumento de 300 pesos por litro le impacta mucho o bastante de manera personal. Esa combinación ayuda a explicar por qué el tema golpeó tan rápido la percepción sobre el Presidente y su manejo de la situación.

En el plano político, las medidas compensatorias anunciadas por el Ejecutivo tampoco lograron instalar una sensación de alivio suficiente. Aunque un 71% dijo conocerlas, el mismo porcentaje consideró que son insuficientes. Ese dato refuerza la idea de que, al menos en esta etapa inicial, el “bencinazo” no solo encareció el costo de vida: también rompió el impulso con que Kast había comenzado su mandato.

¿Crees que el alza de los combustibles seguirá afectando la aprobación de Kast en las próximas semanas?