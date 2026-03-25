Una de las presentes en los festejos de Santiago Wanderers Sub 20 en Valparaíso, tras la obtención de la Copa Libertadores de la categoría, fue la Ministra del Deporte, Natalia Duco, quien acompañó al plantel “caturro” en su recorrido de celebraciones por el puerto.

Más tarde, en el Estadio Elías Figueroa, la titular de la cartera deportiva conversó con los medios sobre este logro conseguido por los jóvenes, instancia en la que también abordó una posible invitación al Palacio de La Moneda para ser recibidos por el presidente José Antonio Kast.

“Fue una iniciativa darles la oportunidad a todos los hinchas de Wanderers para que puedan venir a disfrutar un partido entre la selección chilena y Santiago Wanderers, que acaba de salir campeón. Sería un momento lindo para seguir celebrando y entregando cultura deportiva para Chile”, dijo la exatleta olímpica, en relación con los trabajos para un amistoso entre La Roja Sub 20 y los campeones de la Copa Libertadores.

“Tengo la certeza de que cada historia de ellos y sus familias es una inspiración para todos nosotros. La labor del Ministerio es que esto se dé a conocer, que conozcamos su historia y cómo un equipo que se conoce desde los seis años logró el resultado más importante en la historia del fútbol chileno en la categoría juvenil”, agregó sobre el hito conseguido por el plantel porteño.

Además, también abordó la intención del presidente Kast de recibirlos en La Moneda para felicitarlos por su hazaña: “El presidente los va a invitar formalmente cuando él estime conveniente, pero yo conozco a mi querido presidente y la convicción que tiene por el deporte, así que espero que lo haga cuando él estime conveniente, y ahí estaremos para apoyar si se requiere”, cerró la ministra Duco.