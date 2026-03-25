Confech convoca a marcha contra medidas del Gobierno en educación: “Hoy más que nunca, la articulación estudiantil es clave”

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una marcha para expresar su rechazo a las primeras medidas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En concreto, la organización cuestiona el recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación anunciado por Hacienda, así como la limitación de la gratuidad hasta los 30 años, entre otras medidas.

A través de redes sociales, la Confech manifestó: “Frente a los recortes en educación, los ataques a la gratuidad y las políticas que vuelven a poner el ajuste sobre los estudiantes y sus familias, el movimiento estudiantil responde en unidad y organización ”.

“La articulación estudiantil es clave”

“Como CONFECH, nos sumamos a la convocatoria levantada por la ACES, porque entendemos que la defensa de la educación pública requiere articulación entre estudiantes secundarios y universitarios”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “hoy más que nunca, la articulación estudiantil es clave para enfrentar el retroceso en educación y defender la educación pública, la gratuidad y el derecho a estudiar”.

En ese contexto, la organización convocó a una marcha para este jueves 26 de marzo a las 12:00 horas en el ex Congreso Nacional.