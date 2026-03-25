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Explota la discriminación: odio contra comunidad LGBTIQ+ sube más de 27% en Chile el 2025

Informe anual advierte “deterioro progresivo” y quiebre del consenso político sobre derechos LGBTIQ+

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Mike Kemp

Un preocupante aumento de la discriminación contra personas LGBTIQ+ en Chile reveló el último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que cifró en 3.620 los casos y denuncias durante 2025, el registro más alto en más de dos décadas.

Según el XXIV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, los atropellos aumentaron un 27,1% en comparación con el año anterior, lo que, advirtieron, refleja un “deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad”.

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“El 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima”, señala el documento, apuntando a una transición “de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta”.

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Uno de los elementos más críticos es el aumento de los discursos de odio, que alcanzaron 2.860 casos, principalmente en redes sociales. El informe subraya que estas expresiones “confirman un desplazamiento ya consolidado de las arremetidas anti-derechos hacia el espacio digital”, donde existe mayor impunidad.

El grupo más afectado

El estudio también evidenció una fuerte focalización de la violencia en la población trans, que concentró el 39,6% de los casos. “La población trans fue el grupo más afectado, lo que evidencia una clara focalización del odio”, advierte el reporte, destacando el impacto en niños, niñas y adolescentes.

En paralelo, se registraron alzas significativas en detenciones o agresiones policiales arbitrarias (+250%) y campañas homo/transfóbicas (+133%), lo que refuerza, según el Movilh, un escenario de retrocesos y debilitamiento institucional.

“El fortalecimiento de tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos LGBTIQ+ constituye una alerta”, indica el informe, que además cuestiona la “inconsistencia y carencia de densidad estatal” para proteger a esta población.

Otro punto clave es el quiebre del consenso político que, hasta hace algunos años, entendía estos derechos como parte de los derechos humanos universales. “Se pasó de la desideologización a la polarización”, advierte el documento.

Pese a este escenario, el Movilh enfatiza la necesidad de reforzar políticas públicas y avanzar en legislación que sancione los discursos de odio, especialmente en entornos digitales, para frenar una tendencia que, según alertan, sigue en aumento.

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