La noticia que la afición del Liverpool temía durante los últimos meses finalmente terminó materializándose este martes. Tras varias semanas de especulaciones sobre el interés de mercados extranjeros, Mohamed Salah confirmó que su ciclo en Anfield llegará a su fin al concluir la presente campaña.

A través de un emotivo video en sus redes sociales, el egipcio anunció oficialmente que se marchará del Liverpool después de 9 años. El club inglés informó que ha aceptado el deseo del atacante de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional y permitirán que se vaya en una transferencia gratuita a pesar de tener un contrato válido hasta junio de 2027.

En su declaración, el egipcio reafirmó el vínculo inquebrantable que mantiene con la institución y la ciudad que lo acogió desde 2017. “Irse nunca es fácil. Me diste el mejor momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias a todos ustedes, nunca caminaré solo”, fueron las palabras del “Faraón”.

La salida del delantero marca un punto de inflexión para el proyecto deportivo del Liverpool, que deberá buscar un reemplazo para su máximo referente ofensivo de los últimos años. Con su partida, el club pierde no solo a un goleador histórico, sino también al último gran pilar de la delantera que conquistó la Champions League y la Premier League bajo el mando de Jürgen Klopp.

Mohamed Salah se marcha como el máximo goleador del Liverpool en la era Premier League, habiendo superado la barrera de los 200 goles oficiales con la camiseta roja. Según el agente del delantero, todavía no saben cuál será su próximo equipo, por lo tanto, su destino aún es incierto, aunque los reportes de la prensa europea e internacional apuntan con fuerza hacia la liga de Arabia Saudita como su próxima parada.