;

Salah se aburrió tras su segunda suplencia seguida en la Premier League: “Parece que alguien no me quiere en Liverpool”

El histórico delantero del vigente campeón de Inglaterra estalló contra el técnico Arne Slot.

Carlos Madariaga

Salah se aburrió tras su segunda suplencia seguida en la Premier League: “Parece que alguien no me quiere en Liverpool”

Salah se aburrió tras su segunda suplencia seguida en la Premier League: “Parece que alguien no me quiere en Liverpool” / Robbie Jay Barratt - AMA

Este sábado, por la fecha 15 de la Premier League, el Liverpool siguió complicándose en su temporada de defensa del título en Inglaterra.

Aunque llegaron a estar 2-0 arriba y luego 3-2, los “Reds” terminaron igualando 3-3 en Elland Road ante el recién ascendido Leeds United.

Revisa también:

ADN

La particularidad es que uno de los goleadores históricos del Liverpool, Mohamed Salah, no vio acción por segundo duelo seguido en la Premier League, pues tampoco jugó a mediados de semana ante Sunderland.

Con su equipo hundido en el octavo lugar de la tabla, a 10 puntos del líder, Arsenal, el egipcio salió a expresar públicamente su molestia.

“Para ser sincero, no lo puedo aceptar. No sé por qué me pasa. No creo que yo sea el problema", partió diciendo Salah en diálogo con TV2 Sports, cuestionando su rol en el presente del equipo.

“He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto, porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie”, aseguró el egipcio, apuntando a una distancia con el DT de Liverpool, Arne Slot.

“Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, concluyó Mohamed Salah, sin descartar su salida del club.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad