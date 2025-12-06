Salah se aburrió tras su segunda suplencia seguida en la Premier League: “Parece que alguien no me quiere en Liverpool” / Robbie Jay Barratt - AMA

Este sábado, por la fecha 15 de la Premier League, el Liverpool siguió complicándose en su temporada de defensa del título en Inglaterra.

Aunque llegaron a estar 2-0 arriba y luego 3-2, los “Reds” terminaron igualando 3-3 en Elland Road ante el recién ascendido Leeds United.

La particularidad es que uno de los goleadores históricos del Liverpool, Mohamed Salah, no vio acción por segundo duelo seguido en la Premier League, pues tampoco jugó a mediados de semana ante Sunderland.

Con su equipo hundido en el octavo lugar de la tabla, a 10 puntos del líder, Arsenal, el egipcio salió a expresar públicamente su molestia.

“Para ser sincero, no lo puedo aceptar. No sé por qué me pasa. No creo que yo sea el problema", partió diciendo Salah en diálogo con TV2 Sports, cuestionando su rol en el presente del equipo.

“He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto, porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie”, aseguró el egipcio, apuntando a una distancia con el DT de Liverpool, Arne Slot.

“Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, concluyó Mohamed Salah, sin descartar su salida del club.