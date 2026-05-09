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Confirman 115 contagios por norovirus en crucero que navega por el Caribe

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron un brote gastrointestinal a bordo del Caribbean Princess, embarcación que mantiene su itinerario por distintos destinos turísticos de la zona.

Verónica Villalobos

Confirman 115 contagios por norovirus en crucero que navega por el Caribe

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que al menos 115 personas resultaron contagiadas por norovirus durante un viaje del crucero Caribbean Princess por el Caribe.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades estadounidenses, entre los afectados hay 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, quienes presentaron principalmente síntomas como vómitos y diarrea. El barco, perteneciente a Princess Cruise Lines, zarpó el pasado 28 de abril desde Fort Lauderdale, en Florida, con más de 3 mil pasajeros y más de mil trabajadores a bordo.

El recorrido contempla escalas en Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas Neerlandesas, antes de regresar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral. Desde la empresa aseguraron que los casos detectados corresponden a cuadros leves y que se activaron protocolos de limpieza y desinfección reforzada para contener el brote.

La compañía también informó que la embarcación será sometida a un proceso exhaustivo de sanitización una vez concluido el viaje, previo a un nuevo itinerario.

El norovirus es una enfermedad altamente contagiosa que provoca síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Especialistas advierten que el virus puede permanecer durante semanas en superficies y seguir propagándose incluso después de que las personas afectadas se recuperen.

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