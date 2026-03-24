“Le voy a pedir custodia a José Antonio Kast”: conocido streamer argentino le escribe al presidente y anuncia visita a Chile

El próximo 7 de abril, Universidad Católica recibirá a Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores en el Claro Arena.

Es alta la expectación por este encuentro en el que los Cruzados ya trabajan junto a las autoridades para recibir la autorización para recibir a los hinchas argentinos.

Entre los que vendrán se encuentra el reconocido streamer Davo Xeneize, quien en su última transmisión protagonizó un cómico momento donde recibió “amenazas” de hinchas chilenos y este decidió escribirle al ex presidente Gabriel Boric y al actual mandatario José Antonio Kast.

“¿Por qué me están amenazando los chilenos en el chat? No me asunten, yo voy a ir a ver a Boca. Una pregunta, ¿Boric sigue siendo presidente de Chile? Le voy a mandar un audio ‘Che, Boric escuchame poneme custodia. Boric, me van a matar’ ¿No está más Boric? Uh..“, dijo el streamer.

Al percatarse de los anuncios de sus espectadores, Davo decidió escribirle a José Antonio Kast para pedirle custodia policial mediante un audio, lo que generó risas en redes.

“Hola, ¿cómo andá Josecito? ¿Todo bien? Escúchame...“, en aquel momento el argentino decidió cortar el audio y comenzó a increpar a sus espectadores.

“Yo voy en dos semanas a Chile y me están poniendo ‘si venís, te matamos bostero’ uno me puso que me van a esperar en todos los aeropuertos, como si Chile tuviera 50 aeropuertos, son un pasillito, boludo”, comenzó.

“¿Se creen Argentina? Aquí tenemos Ezeiza y Aeroparque, dale. Tomátela. Voy en auto a Chile, pelotudo, voy a Mendoza y voy en auto para allá“, cerró entre risas.