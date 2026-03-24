VIDEO. Músico sorprende al revelar cuánto dinero gana cantando en el Metro de Santiago: “Esto es 100% real”

Un usuario compartió a través de TikTok un registro contando su experiencia cantando en el transporte subterráneo.

Sebastián Escares

En un video que acumula casi 1 millón de visitas en TikTok, un músico sorprendió a los usuarios de redes sociales tras revelar la cantidad de dinero que gana diariamente cantando en el Metro de Santiago.

Se trata de un registro compartido por el usuario “@hijodediosgl4.7″, quien mostró el dinero que recaudó durante cuatro horas en el transporte subterráneo.

“Esto es 100% real, no fake, no piensen que eché monedas al bolso, si vengo de cantar”, partió señalando de entrada.

El usuario especificó que, cantando desde las 10:00 horas hasta cerca de las 14:00 horas, es decir, en cuatro horas, logró reunir $13 mil pesos.

“Gracias por apoyarme, a lo mejor usted me da 100 o 10 pesos, pero cada moneda va sumando”, comentó el usuario de TikTok.

No obstante, en otro registro, el músico contó que el monto que recibe diariamente puede variar, ya que en ocasiones ha logrado juntar más de $90 mil en solo un día.

“Esto no lo hago con la intención de ostentar, de sacar pica o de creerme más, porque los que cantamos en el Metro y los que buscamos la plata de esa forma, de forma independiente, venimos de abajo”, enfatizó.

@hijodediosgl4.7

Hebreos 13:5 😭🥰🕊️🤍 Gracias papito Dios por lo que hoy me haz dado 🥺🤍 ig: hijodediosgl4.7 #hagamosviralajesus

♬ sonido original - hijodediosgl4.7

