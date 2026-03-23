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La verdad detrás del cambio de tipografía en el Metro: una decisión funcional y no estética

La modificación responde a un estudio de Experiencia de Viaje realizado en 2025 y busca mejorar la experiencia.

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La verdad detrás del cambio de tipografía en el Metro: una decisión funcional y no estética

Metro de Santiago ha dado el puntapié inicial a uno de los cambios más visibles de su ‘Plan de Modernización’, aunque alejado del reforzamiento de la flota o extensión de las líneas.

Se trata de algo menos relevante al hablar de calidad de transporte en general, aunque impacta de forma visual la experiencia de los pasajeros: un cambio de tipografía y señaléticas.

Desde este mes de marzo, la empresa comenzó el despliegue de su nueva imagen gráfica, la cual tiene como gran protagonista a la tipografía Helvetica Neue.

Esta fuente, un estándar global en sistemas de transporte como el Metro de Nueva York o Londres, reemplazará la diversidad de estilos actuales para ofrecer un lenguaje visual coherente, neutro y, sobre todo, altamente legible.

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Según información y datos oficiales, esto responde a una decisión funcional y estética, como muchos pensaban e incluso motivaba la crítica.

Durante el año 2025, un estudio de Experiencia de Viaje reveló que los propios usuarios demandaban una mejora sustantiva en la comunicación visual.

La señalética actual, que en las líneas más antiguas presentaba desgastes o falta de uniformidad, dificultaba en ocasiones la toma de decisiones rápidas en momentos de alta afluencia.

Con la red celebrando sus 50 años de historia, la actualización busca proyectar una imagen contemporánea que reduzca la incertidumbre y el estrés del desplazamiento.

Más que letras: Seguridad y entorno urbano

La renovación introducida por Metro aborda tres pilares fundamentales:

  1. Inclusividad y Legibilidad: La Helvetica Neue facilita la lectura para personas mayores y usuarios con dificultades visuales gracias a sus trazos limpios y proporciones equilibradas.
  2. Seguridad Operacional: Se han aplicado mejoras en el uso del color y el contraste en “puntos críticos”, como bordes de andén y escaleras, lo que ayuda a prevenir accidentes y orientar mejor los flujos en situaciones de contingencia.
  3. Conexión con la ciudad: La nueva señalética no se limita a indicar la salida; ahora incorpora hitos relevantes del entorno de cada estación, transformando los paneles en herramientas de mediación cultural que vinculan al pasajero con el barrio que recorre.

Cronograma

El despliegue se está realizando de manera metodológica, iniciando con un levantamiento técnico en terreno para asegurar que cada soporte gráfico sea el adecuado.

  • Fase Inicial (Marzo): El piloto operativo ya comenzó en la Línea 1.
  • Segunda Etapa: El recambio continuará de forma progresiva en las Líneas 2 y 4.
  • Etapa Final: El proceso culminará en las Líneas 5, 3 y 6.

La meta es finalizar el 100% de la implementación durante este mismo 2026, logrando que, por primera vez en décadas, toda la red de Metro hable un mismo idioma visual, independientemente de si el pasajero viaja por las estaciones más antiguas o las más modernas del sistema.

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