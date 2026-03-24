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Pamela Díaz hace particular petición tras enterarse del nuevo romance entre Jean Philippe Cretton y actriz chilena

La ‘Fiera’ rompió el silencio y reaccionó a la nueva relación de su expareja.

Sebastián Escares

Pamela Díaz hace particular petición tras enterarse del nuevo romance entre Jean Philippe Cretton y actriz chilena

Este último fin de semana, parece haberse confirmado un nuevo romance en la farándula chilena. Jean Philippe Cretton publicó una romántica fotografía con quien se presume que es su nueva pareja.

Se trata de la actriz Camila Miguel, con quien el comunicador publicó una historia en su Instagram frente a un paisaje de Curanipe, en la región del Maule.

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Pamela Díaz, expareja del periodista, rompió el silencio y se refirió al nuevo romance que mantiene Jean Philippe Cretton y Camila Miguel.

En medio del programa Hay que decirlo, la ‘Fiera’ mencionó: "¿Saben qué? Déjenlo tranquilo. Yo creo que para que Jean-Philippe haya subido una foto con alguien, porque venía todo este show de Primer Plano seguramente, es porque está tranquilo y contento, todo eso".

En esa misma línea, Díaz comentó: “Además él dijo que no quiere estar más metido, involucrado en la tele”.

La particular petición de Pamela Díaz

La Fiera ahondó aún más en el tema e hizo una particular petición: que los medios no presionen más de la cuenta a Cretton y que lo dejen vivir de una manera tranquila.

"Está enganchado, pasándolo bien y para que no te sigan (los medios). Si tú dejas un rato una foto, es para que no te molesten", expuso Díaz.

“Es fome que te sigan a todos lados”, concluyó Pamela Díaz en el espacio televisivo.

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