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Estudio alerta que TikTok activa en niños mecanismos similares a las máquinas tragamonedas

Los especialistas plantean avanzar en regulación y educación digital temprana para mitigar los efectos negativos.

Javiera Rivera

Estudio alerta que TikTok activa en niños mecanismos similares a las máquinas tragamonedas

Estudio alerta que TikTok activa en niños mecanismos similares a las máquinas tragamonedas / 5./15 WEST

Un reciente estudio internacional encendió las alarmas sobre el consumo de videos cortos en redes sociales como TikTok, al señalar que este tipo de contenido puede activar en el cerebro mecanismos similares a los de las máquinas tragamonedas.

La investigación, titulada The Slot Machine Effect in Short-Form Video (2026) y desarrollada por expertos de la Universidad de Stanford y el MIT, describe que estas plataformas operan bajo un sistema de “recompensa variable”.

Esto significa que ciertos videos generan respuestas emocionales más intensas, incentivando a los usuarios a seguir consumiendo contenido de forma repetitiva.

El fenómeno es especialmente preocupante en niños y adolescentes. Según especialistas, sus cerebros aún están en desarrollo, lo que los hace más vulnerables a este tipo de estímulos.

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Al respecto, Soledad Garcés, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, explicó que estos patrones pueden influir directamente en la formación neurológica desde edades tempranas.

En esa línea, advirtió que no basta con promover un uso responsable, ya que el diseño de estas plataformas está pensado para generar hábitos de consumo constantes.

La experta también planteó la necesidad de avanzar en regulaciones más estrictas y en estrategias de educación temprana que permitan mitigar estos efectos, con el objetivo de proteger el desarrollo de niños y adolescentes frente a entornos digitales cada vez más adictivos.

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