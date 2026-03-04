“Es harto patudo”: el requerimiento de Martín Santos ante su extradición a Chile desde Brasil por agresión a conserje / Diego Martin

A más de siete meses de la violenta agresión que conmocionó al país, el proceso de extradición de Martín de los Santos Lehmann desde Brasil a Chile ha entrado en su fase definitiva.

El empresario, formalizado por la brutal golpiza al conserje Guillermo Oyarzún (70), permanece actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Cuiabá tras haber abandonado el país luego de su formalización telemática.

Ante su inminente llegada a territorio nacional, su abogado defensor, Guillermo Giugliano, ingresó una solicitud ante los tribunales para que su representado no sea ingresado a cualquier recinto penal. La defensa pidió formalmente que De los Santos cumpla su medida cautelar en el Penal de Punta Peuco o en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca.

Los argumentos de la defensa

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ya ofició a Gendarmería para evaluar la factibilidad técnica de esta petición. Los motivos esgrimidos por el abogado apuntan a la seguridad del imputado:

Hostilidad colectiva: Existe un riesgo real de agresiones debido a la alta exposición mediática del caso.

Existe un riesgo real de agresiones debido a la alta exposición mediática del caso. Riesgo vital: La defensa sostiene que, sin una asignación correcta, se vulnerarían sus garantías como recluso ante posibles atentados contra su vida.

Indignación en la familia de la víctima

La noticia generó una respuesta inmediata por parte de la familia del conserje agredido. María Vidal, esposa de la víctima, calificó al empresario, en entrevista con Mucho Gusto de Mega, como “harto patudo” y rechazó cualquier beneficio carcelario basado en su situación económica.

“Él tendría que ir a la cárcel como corresponde, como cualquier persona común y corriente, no porque él tenga plata va a ser especial”.

La familia de Oyarzún enfatizó que el imputado debe afrontar las consecuencias de sus actos, señalando que el ataque “casi mató” al trabajador y alteró permanentemente la vida del núcleo familiar. Por ahora, la decisión final sobre el recinto de reclusión queda supeditada a los informes técnicos que emita Gendarmería en los próximos días.