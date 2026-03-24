Fernando Gago no aprobó en su debut con la Universidad de Chile, donde cayó por la cuenta mínima ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

En la conferencia de prensa postpartido, el entrenador argentino analizó el encuentro y, pese a la derrota, sacó conclusiones positivas, en parte por el buen primer tiempo de su equipo.

“Creo que el primer tiempo estuvimos bien. Le pedí a los jugadores que finalizaran las jugadas y así fue. En un error nos convierten el gol y se nos pone el partido cuesta arriba, pero en general fue un buen partido con lo que queríamos hacer”, comenzó señalando el DT.

“Hubo varias finalizaciones, atacamos por dentro y por fuera; sabíamos por dónde dañar al rival y, a partir de eso, generar el juego que queríamos. Tratamos de ser más directos, de presionar alto, mantener la posesión y, a partir de eso, fue lo que planeamos, independientemente de la resolución de la jugada”, continuó el ex Boca Juniors.

Acerca de los airados gestos con los que daba indicaciones a sus futbolistas, explicó: “Es la forma que tengo de vivir el fútbol y eso no se aprende en ningún lado, es con lo que uno nace”.

Al ser consultado por la ausencia del capitán Marcelo Díaz y el resto de las bajas por lesión o convocatorias a selecciones, comentó: “Marcelo tenía una sobrecarga y decidimos no apresurarlo. Independientemente de los jugadores que están en la selección o lesionados, obviamente se va a sentir, porque son jugadores importantes y necesitamos de todos”.

Gago también se refirió a la sorpresiva suplencia de Franco Calderón: “No hay una razón desde lo táctico, decidí afrontar este partido así, también por la carga de minutos y porque quería ver a Matías Zaldivia, que no había jugado el último partido. Está en consideración, es un futbolista que nos va a dar mucho”.

“Los vamos a tomar con mucha tranquilidad, es una cuestión lógica del deporte. Hay que apoyar al futbolista, darle las mejores herramientas para que vuelva y poder contar con él”, cerró el debutante entrenador azul sobre la lesión de Juan Martín Lucero.