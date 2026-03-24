La Roja continúa con sus trabajos de cara a su primer amistoso del año, donde se enfrentará la madrugada de este viernes 26 de marzo a Cabo Verde.

Uno de los jugadores que repite en la nómina de la selección chilena de Nicolás Córdova es Maximiliano Gutiérrez, actual futbolista de Independiente, quien conversó de manera exclusiva con ADN Deportes sobre su presente en Argentina tras su salida de Huachipato.

“Me he sentido muy bien, siempre es muy grato estar en la selección y representar a Chile. El paso al extranjero me ha ayudado mucho a agarrar ritmo para poder aportar aquí”, comenzó diciendo el extremo.

“He venido haciendo goles, ahora me toca hacerlo mejor en Independiente para ganarme un puesto y, si Dios quiere, seguir jugando acá, que me sigan llamando y ojalá poder tener minutos”, agregó.

Sobre las principales diferencias entre el fútbol chileno y el trasandino, comentó: “Fue muy bueno el cambio. Allá en Argentina son todos muy buenos, tanto técnica como físicamente. Es bueno haber salido del club, ahora tengo que agarrar ritmo allá y ganarme la camiseta”.

“Siempre está en mi cabeza venir a la selección y aportar, pero ahora estamos enfocados en ganar el partido que viene”, sentenció Maximiliano Gutiérrez.