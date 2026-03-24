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VIDEO. Lucero rompe en llanto tras salir lesionado por segunda vez en la U

El delantero apenas alcanzó a estar ocho minutos en cancha por la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

Bastián Lizama

Lucero rompe en llanto tras salir lesionado por segunda vez en la U

Lucero rompe en llanto tras salir lesionado por segunda vez en la U / TNT Sports

Una verdadera pesadilla vive la U de Chile en torno a los delanteros que fichó para la temporada 2026 y este martes se sumó otro lío.

Como si no fuera suficiente con las constantes inflamaciones de rodilla de Octavio Rivero, ahora el que sufre problemas físicos es Juan Martín Lucero.

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El “Gato” venía de jugar los últimos 37 minutos del empate ante Deportes La Serena y Fernando Gago decidió alinearlo como titular contra Unión La Calera.

Sin embargo, Juan Martín Lucero apenas pudo jugar ocho minutos cuando debió pedir el cambio, siendo sustituido por el juvenil Elias Rojas.

Entre pifias, el exatacante de Colo Colo llegó hasta la banca y estalló en llanto por su situación, considerando que es segunda vez que debe abandonar tempranamente un partido en el elenco azul: ya se había lesionado el 5 de marzo, en la eliminación contra Palestino por la Copa Sudamericana.

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